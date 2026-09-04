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郵寄選票法律戰川普上訴至最高法院 波士頓聯邦地區法官質疑新規「像實驗」

編譯廖振堯／綜合報導
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川普政府再次上訴最高法院，要求對郵寄選票施加限制。圖為佛州選民把選票投入郵寄箱。...
川普政府再次上訴最高法院，要求對郵寄選票施加限制。圖為佛州選民把選票投入郵寄箱。(美聯社)

川普總統長期以來一直反對郵寄投票，也經常將2020年敗選歸咎於此。今年3月，他簽署了一項行政命令要求各州製作核實過的合格選民名冊，以及限制郵寄投票的措施。新的郵寄投票規定卻被波士頓聯邦地區法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)擋下，而就在期中選舉即將開跑之際，川普政府3日請求最高法院駁回塔爾瓦尼的命令。

美聯社、路透報導，郵政總局(U.S. Postal Service)依川普行政命令可拒絕投遞未採用統一通訊選票信封樣式之選票。塔爾瓦尼6月便發布禁令阻止川普命令生效，不過最高法院裁定塔爾瓦尼的禁令為時過早，因為郵局尚未公布如何執行川普行政令的相關規定，因此8月24日被撤銷。

8月27日，塔爾瓦尼又發布臨時禁令，暫停郵政總局的新規定14天，她認為這可能違憲(憲法規定各州負責管理選舉)，且期中選舉即將到來，各州無法在選舉開始前達成要求。

3日下午川普政府向最高法院提起上訴，4日正好就是北卡羅來納州開始寄出郵寄選票，拉開了即將到來的期中選舉的序幕，各州也將陸續開始寄出選票。

在波士頓舉行的聽證會上，塔爾瓦尼反覆質問政府律師維爾奇克(Michael Velchik)，郵政總局是否真的能夠執行川普行政命令中的計畫。除了限制郵寄選票，川普政府聲稱將透過一個線上入口網站追蹤郵寄選票，要求各州將郵寄選民名單上傳到該入口網站以便投遞。如果入口網站資料與信封上的資訊不符，則選票將不會寄出。但是該入口網站3日似乎仍未開始運作。

塔爾瓦尼說她沒有收到郵政總局關於系統將如何運作的任何聲明，感覺川普政府像是在進行一場實驗，看看這套系統在期中選舉是否有效，「你難道不能告訴我政府已經準備好一套可以運作的方案嗎？」維爾奇克重申郵政總局將「全面執行」上個月發布的規則，他反而認為主要問題在於塔爾瓦尼是否有權阻止實施這項規則。

司法部訟務次長沙爾(D. John Sauer)在上訴狀指出，雖然各州擁有監管選舉方式的主要權力，但「各州不能選擇使用聯邦郵件系統進行選舉，然後又堅持認為這些選舉相關的郵件不受郵政總局的權力約束」。

川普政府再次上訴最高法院，要求對郵寄選票施加限制。圖為費城選民把選票投入郵寄箱。...
川普政府再次上訴最高法院，要求對郵寄選票施加限制。圖為費城選民把選票投入郵寄箱。(美聯社)

川普政府再次上訴最高法院，要求對郵寄選票施加限制。圖為賓州費城收到的郵寄選票。(...
川普政府再次上訴最高法院，要求對郵寄選票施加限制。圖為賓州費城收到的郵寄選票。(路透)

精華 FAQ

  • 因為波士頓聯邦法官再度暫停郵政總局新規，且期中選舉即將展開，各州很快就要寄出郵寄選票，政府認為若不立刻處理，規則將無法及時實施。

  • 塔爾瓦尼法官認為，這套規則可能侵犯憲法中由各州管理選舉的權限，而且郵政總局沒有清楚說明系統如何運作，讓她覺得像是在做一場未完成的實驗。

  • 司法部主張，雖然各州負責選舉制度設計，但既然郵寄投票使用的是聯邦郵件系統，就不能主張這些郵件完全不受郵政總局規則約束，聯邦機關仍有管理權。

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