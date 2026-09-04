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期中選舉選情緊繃 super PAC沒金援 華郵：川普想把錢留給自己用

記者顏伶如／綜合報導
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知情人士說，川普身邊人士已經得到結論，認為川普幾乎沒有興趣把MAGA, Inc大...
知情人士說，川普身邊人士已經得到結論，認為川普幾乎沒有興趣把MAGA, Inc大部分的錢都花在今年期中選舉。（美聯社）

華盛頓郵報3日報導，期中選舉提早投票(early voting)即將展開，但川普總統的超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)的大部分資金卻仍按兵不動，未在選情緊繃選區注入資金。某些共和黨人士擔心，到現在還沒為期中選舉出手贊助，錯失推出競選廣告的時間窗口，意味著川普意圖把錢留著給自己用。

一個支持川普的非營利組織現正投入100萬元，推出以川普為主角的競選廣告幫共和黨助選，但川普自己的super PAC卻沒在選情激烈選區花錢。民主黨單一候選人選區的競選募款所得，如今已超越共和黨對手。

川普政治顧問則向焦慮不安的盟友保證說，MAGA, Inc截至今年7月31日擁有4億多元資金，勞工節(Labor Day)過後的選舉高峰期就會出手。MAGA, Inc項目支出必須經過川普批准，川普並未公布贊助計畫。

知情人士說，川普身邊人士已經得到結論，認為川普幾乎沒有興趣把MAGA, Inc大部分的錢都花在今年期中選舉。

川普對於這筆資金的可能用途包括：把資源轉移給欽定接班人，以維護川普在下屆總統大選的政治影響力，還有為訴訟花費、卸任後行程開銷、總統圖書館等個人計畫預留經費。位於邁阿密的川普圖書館計畫估計耗費至少10億元，是美國史上要價最昂貴的總統圖書館工程。

消息人士指出，川普與川普團隊認為，期中選舉之後大量吸收捐款的能力恐將受挫，因此川普想要留著已經募得的資金。

除了超級政治行動委員會之外，為川普就職典禮、白宮宴會廳及「自由250」(Freedom 250)活動籌備經費的募款帳戶，之前獲得希望討好川普的企業大量捐款。然而，隨著川普任期進入「跛鴨」(lame duck)階段，捐款態勢可能出現變化。知情人士表示，某些捐款人已不再踴躍贊助或不再追加捐款。

期中選舉逼近，兩黨都努力提振選情，圖為副總統范斯8月底在密西根州出席一項超級政治...
期中選舉逼近，兩黨都努力提振選情，圖為副總統范斯8月底在密西根州出席一項超級政治行動委員會主辦的活動。(路透)

某些共和黨選舉操盤手指出，MAGA, Inc錯過以較便宜的預購優惠鎖定廣告時段的機會，沒有把握在選民印象定型之前，搶先為候選人塑造形象的機會。

某些川普盟友認為，super PAC最有效的選舉策略是打擊對手，就像MAGA, Inc在2022年的作法，但MAGA, Inc旗下非營利組織「捍衛美國偉大」(Securing American Greatness)的首波期中選舉宣傳，其中一支廣告卻以綜合格鬥公司「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿(Dana White)為主角。

精華 FAQ

  • 報導指出，MAGA, Inc雖然帳上仍有4億多元資金，卻遲未在選情緊繃的選區大規模投放，錯過部分廣告採買時機，讓共和黨人士相當焦急。

  • 因為MAGA, Inc的支出需經川普批准，但他未公布明確贊助計畫，外界因此認為他可能把資金留給接班布局、訴訟費用、卸任行程或個人項目。

  • 共和黨操盤手擔心，若不及早投放廣告，將失去在選民印象形成前塑造候選人的機會，也可能讓民主黨在募款與宣傳上持續取得優勢。

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