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眾議院通過法案 禁聯邦金援反猶大學

編譯尤寶琪／綜合報導
柏克萊加大學生去年4月在校門口舉行聲援巴勒斯坦的抗議活動；眾院3日通過法案，擋住...
柏克萊加大學生去年4月在校門口舉行聲援巴勒斯坦的抗議活動；眾院3日通過法案，擋住聯邦政府向抵制以色列的大學提供援助。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國眾院通過法案，限制聯邦政府資助參與抵制以色列的大學，並在親以立場與校園言論自由爭議中，獲跨黨派部分支持，後續仍待參院表決。

聯邦眾院3日通過法案，阻止聯邦政府向抵制以色列的大學提供援助。這是共和黨在有愈來愈多民主黨對以色列政府在加薩戰爭中的行動提出了批評的同時，推出的另一項親以色列舉措。

共和黨占多數的眾院以237票贊成、169票反對通過了「保護經濟和學術自由法案」(Protect Economic and Academic Freedom Act)。該法案接下來需在參院通過才能生效。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)在2023年10月7日攻擊以色列，造成1200人死亡以來，加薩戰爭已對這片巴勒斯坦土地造成了毀滅性破壞。根據加薩衛生部，以色列自此之後的攻擊造成超過7萬3000名巴勒斯坦人死亡。

這場衝突引發了美國多所大學校園的抗議和抵制呼聲。作為回應，川普總統對多所高校展開調查，並威脅暫停聯邦撥款。川普政府和國會中的許多共和黨人聲稱，抗議者是反猶太主義者，並支持極端主義。

抗議者否認了這一說法，他們表示，支持巴勒斯坦人的權利和反對加薩地帶遭受的破壞，不應等同於反猶太主義或支持極端主義。

眾院在3日的投票結果基本上按黨派畫分，只有兩名共和黨人投了反對票，而33名民主黨人則是投了贊成票。

紐約州民主黨聯邦眾議員納德勒(Jerrold Nadler)在投票前表示，他反對全球抵制、撤資和制裁(Boycott, Divestment and Sanctions，BDS)運動，但他將投反對票，因為他支持美國人的言論自由權。

納德勒表示：「這是確保我認同的言論也受到同等保護的唯一途徑。」

BDS運動旨在孤立以色列，以抗議其對待巴勒斯坦人的方式。

該法案的發起人表示，其目的並非阻礙學術言論或辯論，而是為了防止針對以色列和猶太教的攻擊。

精華 FAQ

  • 這項法案主要禁止聯邦政府向抵制以色列的大學提供援助，目的是阻止學校因支持BDS運動而獲得聯邦金援，並被發起人描述為保護以色列與猶太教免受攻擊。

  • 眾院以237票贊成、169票反對通過法案，表決大致按黨派分裂，只有2名共和黨人反對、33名民主黨人支持。法案接下來還必須在參院通過才會生效。

  • 反對者認為，支持巴勒斯坦權利或反對加薩破壞，不應被視為反猶太主義；納德勒也說他反對BDS，但仍投反對票，因為他認為這會影響美國人的言論自由權。

眾院 以色列 巴勒斯坦

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