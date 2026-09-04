眾議院通過法案 禁聯邦金援反猶大學

柏克萊加大學生去年4月在校門口舉行聲援巴勒斯坦的抗議活動；眾院3日通過法案，擋住聯邦政府向抵制以色列的大學提供援助。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾院通過法案，限制聯邦政府資助參與抵制以色列的大學，並在親以立場與校園言論自由爭議中，獲跨黨派部分支持，後續仍待參院表決。

聯邦眾院 3日通過法案，阻止聯邦政府向抵制以色列 的大學提供援助。這是共和黨在有愈來愈多民主黨對以色列政府在加薩戰爭中的行動提出了批評的同時，推出的另一項親以色列舉措。

共和黨占多數的眾院以237票贊成、169票反對通過了「保護經濟和學術自由法案」(Protect Economic and Academic Freedom Act)。該法案接下來需在參院通過才能生效。

自巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)在2023年10月7日攻擊以色列，造成1200人死亡以來，加薩戰爭已對這片巴勒斯坦土地造成了毀滅性破壞。根據加薩衛生部，以色列自此之後的攻擊造成超過7萬3000名巴勒斯坦人死亡。

這場衝突引發了美國多所大學校園的抗議和抵制呼聲。作為回應，川普總統對多所高校展開調查，並威脅暫停聯邦撥款。川普政府和國會中的許多共和黨人聲稱，抗議者是反猶太主義者，並支持極端主義。

抗議者否認了這一說法，他們表示，支持巴勒斯坦人的權利和反對加薩地帶遭受的破壞，不應等同於反猶太主義或支持極端主義。

眾院在3日的投票結果基本上按黨派畫分，只有兩名共和黨人投了反對票，而33名民主黨人則是投了贊成票。

紐約州民主黨聯邦眾議員納德勒(Jerrold Nadler)在投票前表示，他反對全球抵制、撤資和制裁(Boycott, Divestment and Sanctions，BDS)運動，但他將投反對票，因為他支持美國人的言論自由權。

納德勒表示：「這是確保我認同的言論也受到同等保護的唯一途徑。」

BDS運動旨在孤立以色列，以抗議其對待巴勒斯坦人的方式。

該法案的發起人表示，其目的並非阻礙學術言論或辯論，而是為了防止針對以色列和猶太教的攻擊。