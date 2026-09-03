我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

共和黨人擔心川普super PAC不為期中選舉注資 想把錢留著

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知情人士說，川普身邊人士已經得到結論，認為川普幾乎沒有興趣把MAGA, Inc大...
知情人士說，川普身邊人士已經得到結論，認為川普幾乎沒有興趣把MAGA, Inc大部分的錢都花在今年期中選舉。（美聯社）

華盛頓郵報3日報導，期中選舉提早投票(early voting)即將展開，但川普總統的超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)大部分資金卻仍按兵不動，未在選情緊繃選區注入資金，某些共和黨人士擔心，到現在還沒為期中選舉出手贊助，錯失推出競選廣告的時間窗口，意味著川普意圖把錢留著給自己用。

一個支持川普的非營利組織現正投入100萬元，推出以川普為主角的競選廣告幫共和黨助選，但川普自己的super PAC卻沒在選情激烈選區花錢。民主黨單一候選人選區的競選募款所得，如今已超越共和黨對手。

川普政治顧問則向焦慮不安的盟友保證說，MAGA, Inc截至今年7月31日擁有4億多元資金，勞動節(Labor Day)過後的選舉高峰期就會出手。MAGA, Inc項目支出必須經過川普批准，川普並未公布贊助計畫。

知情人士說，川普身邊人士已經得到結論，認為川普幾乎沒有興趣把MAGA, Inc大部分的錢都花在今年期中選舉。

川普對於這筆資金的可能用途包括：把資源轉移給欽定接班人，以維護川普在下屆總統大選的政治影響力，還有為訴訟花費、卸任後行程開銷、總統圖書館等個人計畫預留經費。位於邁阿密的川普圖書館計畫估計耗費至少10億，是美國史上要價最昂貴的總統圖書館工程。

消息人士指出，川普與川普團隊認為，期中選舉之後大量吸收捐款的能力恐將受挫，因此川普想要留著已經募得的資金。

除了超級政治行動委員會之外，為川普就職典禮、白宮宴會廳及「自由250」(Freedom 250)活動籌備經費的募款帳戶，之前獲得希望討好川普的企業大量捐款。然而，隨著川普任期進入「跛鴨」(lame duck)階段，捐款態勢可能出現變化。知情人士表示，某些捐款人已不再踴躍贊助或不再追加捐款。

某些共和黨選舉操盤手指出，MAGA, Inc錯過以較便宜的預購優惠鎖定廣告時段的機會，沒有把握在選民印象定型之前搶先為候選人塑造形象的機會。

某些川普盟友認為，super PAC最有效的選舉策略是打擊對手，就像MAGA, Inc在2022年的作法，但MAGA, Inc旗下非營利組織捍衛美國偉大」(Securing American Greatness)的首波期中選舉宣傳，其中一支廣告卻以綜合格鬥公司「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿(Dana White)為主角。

精華 FAQ

  • 因為MAGA, Inc在期中選舉臨近之際仍未大舉投放資金，錯過搶先打廣告、塑造選民印象的窗口，讓部分共和黨人擔心選戰支持不足。

  • 消息指出，該組織截至7月31日仍有4億多元，但所有支出都需川普批准；川普團隊似乎更傾向保留資金，用於接班人、訴訟、行程與圖書館等計畫。

  • 報導顯示共和黨在募款與廣告節奏上都面臨壓力，民主黨在部分選區的募款已超前；若MAGA, Inc持續觀望，恐使共和黨在關鍵選區失去先機。

川普 期中選舉 華盛頓郵報

上一則

克宮拋美中俄三方會談 分析：指恐削弱美國與盟友關係

下一則

歷任總統抗拒的白宮碉堡化措施 特勤局正在落實

延伸閱讀

給川普捐巨款的企業執行長 憂國會多數易主後恐遭調查

給川普捐巨款的企業執行長 憂國會多數易主後恐遭調查
20個重量級金主 今年期中選舉累計捐款已達12億

20個重量級金主 今年期中選舉累計捐款已達12億
南卡共和黨參院初選前夕 MAGA出資82.7萬支持葛理漢妹妹

南卡共和黨參院初選前夕 MAGA出資82.7萬支持葛理漢妹妹
李維特離開白宮不離川普 卸任換跑道 繼續跟跑期中選舉

李維特離開白宮不離川普 卸任換跑道 繼續跟跑期中選舉

熱門新聞

美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

2026-09-02 21:30
川普總統周四簽署文件，下令將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）。（路透）

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

2026-08-27 14:13
川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。（美聯社）

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

2026-08-28 16:55
民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德在底特律演講。(路透)

種族歧視第二夫人 參議員候選人薩依德惹怒密州13萬選民

2026-08-30 10:13
川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

2026-09-02 13:13
美國總統川普27日在他的社群平台上，貼出一張自製的美國歷任最佳總統評比圖表。 （美聯社）

支持率跌谷底卻自封「最偉大總統」？ 川普把自己排在華盛頓、林肯前

2026-08-28 08:10

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見