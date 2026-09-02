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麻州參議員初選 80歲馬基輕鬆勝出 篤定3連任

記者胡玉立／綜合報導
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47歲的麻州聯邦眾議員莫頓挑戰80歲的前輩馬基失敗。（美聯社）
47歲的麻州聯邦眾議員莫頓挑戰80歲的前輩馬基失敗。（美聯社）

民主黨占絕對優勢的麻州，若能贏得民主黨初選，幾乎等於是在11月大選中獲勝。在全美各地民主黨人日益展現變革意願之際，麻州1日的聯邦參眾議員初選，明顯呈現「世代交替」之爭：現年47歲的溫和派聯邦眾議員莫頓(Seth Moulton)挑戰現年80歲的聯邦參議員、政壇老將馬基(Ed Markey)。但是開票不久，美聯社即宣布馬基擊敗莫頓，篤定連任第三個六年任期。

身為麻州史上年齡最大的參議員，馬基自1970年代起，即是麻州政壇常青樹。莫頓呼籲選民用選票進行世代交替；他多次批評民主黨墨守成規，質疑馬基在漫長任期內取得了什麼成就。莫頓說：「人們應該問：接下來的6年，打算完成哪些過去50年都沒能完成的事情？」

馬基則強調自己的進步派立場，指莫頓立場較溫和，「政見主張倒退」，不符麻州選民期待；他批評莫頓反對「全民健保」，指責莫頓2024年曾表示不希望自己的女兒與跨性別女孩一起參加體育比賽。莫頓當時的言論曾引發爭議，隨後為此道歉，稱他無意傷害跨性別群體，並強調他支持其他跨性別權利法案。

麻州80歲的民主黨聯邦參議員馬基1日輕鬆打敗挑戰者贏得初選，預計期中選舉可在麻州...
麻州80歲的民主黨聯邦參議員馬基1日輕鬆打敗挑戰者贏得初選，預計期中選舉可在麻州連任。（美聯社）

馬基1976年至2013年擔任麻州第七選區國會眾議員，2013年當選聯邦參議員。值得注意的是，馬基2020年與民主黨自由派結盟，成功擊敗過美國最著名政治家族年輕對手、眾議員喬·甘迺迪三世(Joe Kennedy III)。

莫頓在2001年911恐怖攻擊事件後加入海軍陸戰隊，並在伊拉克服役四次；2014年首次當選麻州第六選區國會眾議員。他曾有意參與2020年總統大選，但在幾個月後退出。

麻州第八選區和第一選區聯邦眾議員初選，同樣面臨世代交替之爭。第八選區挑戰者、現年39歲的律師羅思(Patrick Roath)，希望擊敗現年71歲、自2001年起擔任該選區眾議員的林奇(Stephen Lynch)。在第一選區，現年39歲的進步派公校教師惠倫(Jeromie Whalen)，正挑戰現年77歲的現任眾議員、建制派老將尼爾(Richard Neal)。

羅思認為應結束「照年資順序輪流來」的政治模式；林奇則強調經驗在國會的重要性。尼爾被譽為新英格蘭眾院代表團元老，他在1988年首次當選；惠倫已獲佛蒙特州參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 創立的進步組織「我們的革命」(Our Revolution) 背書支持。

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精華 FAQ

  • 80歲的現任參議員馬基擊敗47歲的莫頓，贏得民主黨初選。由於麻州民主黨占絕對優勢，這幾乎等於確定他將在11月大選中順利連任第3個6年任期。

  • 莫頓主打世代交替，批評民主黨長期缺乏變革，質疑馬基在漫長政治生涯中究竟完成了哪些成果。他希望選民用選票推動換血，讓新世代進入國會。

  • 第8選區由39歲律師羅思挑戰71歲的林奇；第一選區則由39歲公校教師惠倫挑戰77歲的尼爾。兩場選戰同樣圍繞經驗與世代更新的拉鋸展開。

47歲的麻州聯邦眾議員莫頓要挑戰80歲的前輩馬基。（美聯社）
47歲的麻州聯邦眾議員莫頓要挑戰80歲的前輩馬基。（美聯社）

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