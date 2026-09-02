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密西根助選 范斯痛斥民主黨候選人薩依德「非常邪惡」

編譯陳韻涵／綜合報導
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副總統范斯要求進步派薩依德停止批評他的妻子烏莎。（美聯社）
副總統范斯要求進步派薩依德停止批評他的妻子烏莎。（美聯社）

副總統范斯(JD Vance)8月31日前往密西根州助選，他在造勢活動中批評民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)是「非常、非常邪惡」的人，並警告對方「最好別再提我妻子的名字」，替該州激烈的參議員選戰再添火藥味。

華盛頓郵報報導，范斯在密西根州底特律郊區一場共和黨造勢活動上痛斥薩依德，回應薩依德屢次以尖酸措辭批評副總統夫人烏莎·范斯(Usha Vance)；范斯以薩依德對他與妻子的尖銳評論舉例，形容薩依德「詭異」(weird)。

范斯當時站在寫有「保護美國人」的巨大看板前方，將在美國土生土長的薩依德描繪成較同情外國人，而非美國民眾的政治人物；這類措辭被解讀為利用保守派的反伊斯蘭論調，來攻擊身為穆斯林的薩依德。

密西根參議員選舉牽動國會兩黨席次變化，加上該州已成為民主黨總統初選的風向球，選情格外激烈且趨近白熱化。

薩依德目前與共和黨候選人、前聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)競爭，雙方陣營互相攻訐。

薩依德隨後發表聲明表示，「邪惡是奪走勞工的醫療照護以換取億萬富豪減稅；邪惡是讓民眾承擔更高的糧食與油價，同時挑起貿易戰與真正的戰爭；邪惡是為私利分裂人民，邪惡是為一點權力出賣道德。」

不過，薩依德的聲明並未直接回應他先前對烏莎的評論；烏莎7月剛產下第四胎，羅傑斯陣營同日發布競選影片，指薩依德是「騙子」，並翻出他今年4月談論范斯夫婦互動的爭議發言。

共和黨密西根州聯邦眾議員麥克林(Lisa McClain)在川普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)主辦的活動上表示，這場選戰「攸關美國的靈魂」。

范斯則告訴支持者，他帶來川普與共和黨的訊息：「我們支持的是熱愛並捍衛所有美國人的人，不論你是誰，只要屬於這個國家，我們都會為你奮戰」。

共和黨人將埃薩依德的民粹主義民主黨政策描述為「社會主義」，並放大檢視他對以色列的立場，以及他與具有爭議性的網路直播主派克(Hasan Piker)的政治關係。薩依德稱加薩戰爭是「種族滅絕」，並呼籲停止向外國軍隊提供武器，明確點名以色列和埃及；而埃及正是他的父母在他出生前移民離開的國家。

▼收聽一洲焦點Podcast：

民主黨進步派的密州聯邦參議員候選人薩依德，日前批評烏莎的言論引起軒然大波。(路透...
民主黨進步派的密州聯邦參議員候選人薩依德，日前批評烏莎的言論引起軒然大波。(路透)

副總統范斯要求進步派薩依德停止批評他的妻子烏莎。（美聯社）
副總統范斯要求進步派薩依德停止批評他的妻子烏莎。（美聯社）

精華 FAQ

  • 范斯在底特律郊區的共和黨造勢活動中，指薩依德是「非常、非常邪惡」的人，並警告對方最好別再提他妻子的名字，顯示雙方衝突已明顯升高。

  • 爭議焦點包括薩依德對烏莎的尖銳批評、共和黨對其穆斯林身分與對外國人立場的影射，以及他在以色列、加薩戰爭和民粹政策上的主張。

  • 薩依德反擊說，真正邪惡的是剝奪勞工醫療卻替富豪減稅、推升物價並分裂人民；他以政策與道德層面回擊，但未直接回應先前對烏莎的評論。

范斯 民主黨 華盛頓郵報

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