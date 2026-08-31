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陸軍部長德里斯科提辭呈 傳與赫格塞斯關係緊張

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德里斯科（圖）已辭去陸軍部長一職，白宮並未否認相關消息。（美聯社）
德里斯科（圖）已辭去陸軍部長一職，白宮並未否認相關消息。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

白宮證實陸軍部長德里斯科已請辭，外界指他與赫格塞斯在陸軍發展與人事調整上長期不合，離任後陸軍高層將出現空窗。

白宮今天證實，美國陸軍部長德里斯科已提出辭呈。此前有報導指出，他與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）數月來因陸軍發展方向及多名高階陸軍軍官遭撤職一事關係緊張。

「華爾街日報」報導德里斯科（Dan Driscoll）已辭去陸軍部長一職，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）並未否認相關消息。

凱利表示：「德里斯科大力推動川普總統『讓美國再次強大』（Make America Strong Again）議程，成效顯著。他在歷史性的軍事行動期間展現卓越領導力、重新強調戰備與作戰能力，並協助推動俄羅斯與烏克蘭談判等工作。」

她補充說：「在他與三軍統帥及戰爭部長共同努力下，美國陸軍比以往任何時候都更為強大。」

德里斯科並未回應置評要求。

華爾街日報先前報導，德里斯科原本就預計在今年卸下陸軍文職最高領導人職務，主因是他與赫格塞斯在陸軍發展方向及人事問題上發生衝突。

德里斯科預計近日離開五角大廈，他的離任也將讓陸軍暫時缺乏由參議院確認的最高層文職或軍職領導人。

德里斯科是副總統范斯（JD Vance）在法學院的昔日同窗。德里斯科曾任陸軍軍官，與前陸軍參謀長喬治（Randy George）關係密切，兩人曾推動陸軍官兵採用新科技，以提高因應瞬息萬變戰場威脅的適應能力。

赫格塞斯4月突將喬治撤職，陸軍目前由拉內夫（Christopher LaNeve）擔任代理參謀長；德里斯科離任後，陸軍副部長歐巴達爾（Mike Obadal）將成為最高階文職官員。

德里斯科上週才出席陸軍將領唐納休（Chris Donahue）在布拉格堡（Fort Bragg）的退休儀式。唐納休原本擔任駐歐洲美軍最高階陸軍將領，後遭赫格塞斯降職，實際上也宣告其軍旅生涯告終。

德里斯科與陸軍副部長費茲傑羅（Dave Fitzgerald）也曾積極推動民間企業投資軍事基地，包括興建資料中心、關鍵礦產精煉廠，以及類似大學校園的餐飲設施。相關企業已承諾投資數十億美元，在軍事基地興建這些設施。

最近，兩人宣布與聯邦快遞（FedEx）旗下的Dataworks合作，推動陸軍國內物流網路現代化。

知情人士透露，費茲傑羅預計也將於本週稍晚卸任。

精華 FAQ

  • 根據報導，他原本就預計今年卸下陸軍文職最高職務，但與赫格塞斯在陸軍發展方向及多名高階軍官撤職一事上衝突加劇，因而提前離開五角大廈。

  • 白宮副新聞秘書凱利並未否認辭職消息，還稱德里斯科推動川普『讓美國再次強大』議程成效顯著，並在軍事行動、戰備與俄烏談判中發揮作用。

  • 德里斯科離任後，陸軍將暫時缺乏參議院確認的最高層文職或軍職領導人；副部長歐巴達爾將成最高階文職官員，代理參謀長則由拉內夫出任。

赫格塞斯 俄羅斯 白宮

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