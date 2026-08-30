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紅州民主黨參選人 切割拜登、賀錦麗求勝選？

編譯廖振堯／綜合報導
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一些在紅州競選的民主黨候選人，刻意切割前副總統賀錦麗(左)，以免影響自己選情。圖...
一些在紅州競選的民主黨候選人，刻意切割前副總統賀錦麗(左)，以免影響自己選情。圖為加州前州長阿諾‧施瓦辛格(右)邀賀錦麗出席在奧地利舉行的「施瓦辛格氣候峰會」。(美聯社)

距離期中選舉投票不到70天，一些在保守派選區參選民主黨人明確對前總統拜登、前副總統賀錦麗表示「不要插手」，這些候選人愈來愈意識到若要爭取獨立選民、溫和派共和黨選民的支持，民主黨品牌和前任總統的組合反而成了他們的負擔。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普在2024年大選以兩位數優勢贏得愛阿華州、阿拉斯加州。愛州州議員、民主黨參議員候選人圖雷克(Josh Turek)被問及賀錦麗是否應該為他競選，他簡單地回答「不」；圖雷克曾獲前總統歐巴馬背書，並兩次在偏向共和黨的選區贏得席位。同樣在愛州，民主黨州長候選人桑德(Rob Sand)表示他不會讓拜登或賀錦麗為他站台，他更說賀錦麗不該參加2028年總統大選，理由是國家需要新的領導人。

而賀錦麗的政治行動委員會在一封籌款郵件表態支持阿拉斯加州民主黨參議員候選人佩爾托拉(Mary Peltola)後，佩爾托拉隨即與賀錦麗畫清界限，其競選團隊稱她「不尋求美國本土48州任何人的支持，她的重點始終是阿拉斯加。」

一名為賀錦麗2020年總統競選籌款的民主黨捐款人匿名向ABC新聞表示：「賀錦麗出現在賓州，或者阿拉斯加州或愛州，獲得的民眾熱情肯定不如她在南卡羅來納州或紐約市時那麼高」，民主黨需要贏得中部選民的支持，「而賀錦麗無法做到這一點。」

民主黨溫和派策士卡維爾(James Carville)稱民主黨被2024年總統大選傷得太深，現在已經準備好拋下過去、著眼未來。他也指出其他原因：拜登被診斷出患有前列腺癌可能會限制他的競選活動；民主黨人對賀錦麗「沒什麼意見，只是覺得她不夠鼓舞人心」。

一些民主黨人仍積極尋求拜登和賀錦麗支持。曾任拜登的白宮助理、正在競選麻州眾議員的丹·科(Dan Koh)便說他曾請求拜登和賀錦麗為他背書，稱選民告訴他有拜登支持就會投票給他，「我親眼見證了他們的正直…我認為不該背棄我信任及共事過的人。」

競選阿肯色州聯邦眾議員的瓊斯(Chris Jones)最近則獲賀錦麗背書，被問到這是否在紅州選區有所幫助、以及對圖雷克和桑德的言論有何看法時，瓊斯只說「每個候選人、選民群體、每個時刻都不同。」

精華 FAQ

  • 因為他們認為在保守派選區，民主黨品牌加上拜登、賀錦麗的形象，反而不利於爭取獨立選民與溫和派共和黨選民，因此傾向保持距離。

  • 愛州參議員候選人圖雷克直接說賀錦麗不必為他競選，州長候選人桑德也表示不會讓兩人站台；阿拉斯加州候選人佩爾托拉則在賀錦麗委員會表態支持後立即劃清界線。

  • 不是。曾任拜登白宮助理的丹·科就主動請求兩人背書，認為選民會因其支持而投票；而在阿肯色州參選的瓊斯也獲賀錦麗背書，但強調不同選區情況不同。

賀錦麗 民主黨 拜登

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