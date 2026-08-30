種族歧視第二夫人 參議員候選人薩依德惹怒密州13萬選民

民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德在底特律演講。(路透)

民主黨密西根州參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)對副總統夫人烏莎·范斯 (Usha Vance)語帶種族歧視 的貼文，恐怕惹怒密州13萬印度裔與女性選民，眼看選情可能受到波及，薩依德為年初猶太 教堂襲擊事件發表的爭議措辭，向同黨猶太族群致歉。

紐約郵報報導，薩依德日前在社群平台X發文諷刺副總統范斯(JD Vance)夫婦：「如果回到從前，大家覺得范斯會帶著烏莎去見爺爺(Papaw)嗎？」

由祖父母扶養長大的范斯在2016年出版的回憶錄「鄉下人輓歌」(Hillbilly Elegy)書中透露其「最大遺憾」就是祖父母未有機會見到其妻，薩依德公開質疑范斯已故祖父不會樂見印度裔孫媳婦的言論，引發爭議。

不過烏莎上周接受福斯新聞節目採訪時大方表示：「我得承認，我當時有點想笑。」並強調：「沒錯，我從未見過范斯祖父母，但我認識並喜愛他們養育出來的孩子們，包括媽媽、姑姑和叔叔，他們一直以來都非常慈愛。」

共和黨內部匿名人士也譴責薩依德對第二夫人的種族歧視攻擊言論：「我認為薩依德有拿破崙情結(Napoleon Complex)，他利用女性標榜個人強硬形象，而非針對他聲稱真正有問題的男性。」

密州共和黨聯合主席雷迪(Sunny Reddy)透露，范斯預定本月31日前往底特律助選，將趁機對薩依德展開反擊：「他肯定會全力反擊，薩依德肯定會遭到社區強烈反噬。」並強調攻擊候選人家屬的行為不可取：「我們之間可能存在分歧，我們互相攻擊，但攻擊對方家屬和孩子是一場災難，他們不是候選人。」

數據顯示，密州女性選民投票率高居全美第三，達到69%，比全國平均高出約10個百分點，根據RealClearPolitics民調顯示，出身埃及第二代移民的薩依德此次遭遇前聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers，共和黨)，目前領先幅度不到一個百分點，選情相當緊繃。

薩依德爭議性言論不只一樁，今年3月針對底特律猶太教堂襲擊事件，曾發表聲明強調「受傷的人會傷害別人」的措辭，引發猶太社群不滿，直到29日面對密州民主黨猶太人黨團成員提問時終於道歉：「我犯了錯，我當然應該發表聲明譴責此事，事情就此結束。」