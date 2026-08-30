衝刺大選 民主黨主打經濟牌 共和黨攻對手左傾

隨著夏季步入尾聲，黨內初選結束，民主黨 與共和黨 逐步克服黨內分歧，開始邁入為期兩個月的秋季大選衝刺期。為爭取選民支持，兩黨各自畫定涇渭分明的核心政見：民主黨主打經濟牌，共和黨主攻對手左傾。選民最終選擇哪種版本，將決定川普 總統及共和黨未來兩年能否繼續全面掌控華府。

美聯社分析指出，共和黨人不願或無力挑戰川普政策，竭力將焦點集中在民主黨左傾議題上，不斷提出有關社會主義甚至共產主義的警告。但共和黨策士、川普盟友厄本(David Urban)承認，這種宣傳「有其限制」，「不是到處都行得通」。

厄本還認為，選民不喜歡伊朗戰爭拖累美國經濟，現況「一團糟」，擺在共和黨眼前的路恐怕很艱難。他說：「共和黨有可能強勢回歸，保住眾院及種種嗎？我不會天真地把事情想得那麼美好。」

共和黨人試圖找出方法回應選民對經濟的擔憂。共和黨全國委員會8月發布十幾份宣傳要點，刻意忽略汽油上漲議題，鼓勵同黨人將物價上漲怪到前總統拜登頭上，強調「川普總統正在收拾拜登留下的爛攤子」。

副總統范斯(JD Vance)上周在俄亥俄州造勢，既沒提汽油價格也不提伊朗戰爭，而是急切抨擊民主社會主義者崛起，聲稱：「倘若這些激進分子控制國會，就會通過美國史上最瘋狂議程。」

民主黨內部確實存在意識形態分歧。部分民主黨官員擔心，黨內民主社會主義者崛起，會為搖擺選區候選人帶來政治難題。

至少有八名「美國民主社會主義者」（DSA，Democratic Socialists of America）成員或DSA支持的候選人，在本屆國會初選獲民主黨提名。這類候選人僅占民主黨目前在華府257個席位的一小部分，但民主黨人深知不能完全忽視此議題。

不過，對大多數選民來說，DSA仍不算家喻戶曉的事。民調始終顯示，選民更關心生活成本和經濟現況。

華盛頓郵報/益普索7月民調顯示，60%的登記選民自述的期中選舉投票最重要因素，都與經濟或高物價相關；約30%提到移民議題。少有人將反共或社會主義當成投票的首要因素。

此外，川普的低迷支持率對共和黨來說是另一大障礙。美聯社7月下旬民調顯示，只有33%的成年人認可川普執政表現，比6月的37%又低了一些。