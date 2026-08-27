柯林斯競選團隊再爆爭議 前助理在社群媒體秀納粹標誌與三K黨白袍

柯林斯競選團隊再爆爭議。（路透）

今年期中選舉將挑戰現任民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)的共和黨候選人柯林斯(Mike Collins)，競選團隊再爆爭議。華盛頓郵報 27日獨家報導，柯林斯競選團隊前任助理帕拉(Preston Parra)，今年6月、7月在社群媒體 X連續發布納粹 萬字旗圖案以及身穿三K黨(KKK)白色長袍的照片。先前柯林斯團隊已有多人遭控跟白人民族主義有關，或曾發表種族歧視、反猶太主義等言論。

喬州共和黨人受訪時說，對於柯林斯身邊人士經常出現爭議言行的模式感到越來越憂心。

喬州茶黨早期倡議者、保守派倡議人士黛比·杜利(Debbie Dooley)表示，南部有句俗語說「跟狗躺在一起，就會沾到跳蚤」(You lay down with dogs, you get up with fleas)，「看來柯林斯身上沾了不少跳蚤」。先前在共和黨初選中，杜利支持對象是柯林斯的對手。

喬州保守派電台節目主持人溫特爾溫特(Shelley Wynte)說，由於柯林斯沒能跟有爭議的幕僚畫清界線，自從柯林斯贏得初選後，便決定要支持奧薩夫。

柯林斯競選團隊發言人並未回應有關前任助理的問題，但表示柯林頓譴責反猶太主義，也認為反猶太主義「很可惡」。

24歲的帕拉2024年在柯林頓手下實習兩個月，次年為柯林斯的「徹底改造政治行動委員會」(Overhaul PAC)擔任包商。聯邦選舉委員會(FEC)紀錄顯示，「徹底改造政治行動委員會」2025年支付帕拉7700元諮詢費。

帕拉受訪時表示，有關三K黨的貼文是用Grok的AI功能製作的，透過X平台帳戶發布的許多內容都是屬於諷刺性質。

卡車運輸公司高層主管出身的柯林斯，自己的社群媒體動態同樣面臨檢視。他曾分享被認為跟種族主義、反猶太主義有關的貼文，不過柯林斯對於指控予以否認。

今年5月，柯林斯前幕僚保羅(William Paul)在酒吧以反猶太言論辱罵共和黨紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)結果被媒體目擊。

今年7月，網路雜誌Slate披露柯林斯競選團隊幕僚長塔利(Kip Talley)跟白人至上主義者兼反猶太主義者富恩特斯(Nick Fuentes)、史賓塞(Richard Spencer)有一個對話群組之後，塔利旋即遭到撤換。

CNN 7月則報導，柯林斯女婿薛爾(David Alan Scheer II)曾在網路上分享納粹圖像。柯林斯表示，薛爾在競選團隊沒有從事任何角色。