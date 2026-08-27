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有了川普背書 兩名候選人贏了初選

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統背書的候選人馬澤伊在共和黨奧克拉荷馬州州長初選險勝。(美聯社)
川普總統背書的候選人馬澤伊在共和黨奧克拉荷馬州州長初選險勝。(美聯社)

川普總統背書的候選人25日在共和黨南卡羅來納州聯邦參議員複選、奧克拉荷馬州州長複選雙雙勝出，證明川普在共和黨內仍有影響力。

前共和黨南卡州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)7月驟逝，胞妹達琳(Darline Graham)獲州長任命遞補遺缺，達琳後來角逐初選獲川普支持。根據開票統計，達琳以將近5個百分點的得票率差距，贏了初選對手聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)。

川普投入大量政治資源拉抬達琳，上周還到南卡州跟她一起造勢。川普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)為初選投入82萬7000元，是該組織在這個選舉周期到目前為止最大手筆贊助。

達琳25日在勝選演說中對支持者表示：「南卡羅來納州絕對是川普地盤。」她說，胞兄非常敬愛川普，把川普視為親密盟友，對於這份情誼非常感激。達琳將在大選迎戰民主黨候選人、小兒科醫師安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)。

獲得川普背書的前奧克拉荷馬州參議員馬澤伊(Mike Mazzei)，在州長初選以0.5個百分點的得票率差距險勝州檢察長杜蒙德(Gentner Drummond)。馬澤伊在11月將與民主黨候選人辛蒂‧蒙森(Cyndi Munson)爭奪州長寶座。

民主社會主義派在「深紅州」的奧克拉荷馬州民主黨聯邦參議員初選告捷，政治素人湯瑪斯(N'Kiyla Jasmine Thomas)打敗中間派的普李斯特(Jim Priest)，將在大選迎戰共和黨候選人赫恩(Kevin Hern)。

阿拉斯加州初選採開放式排序複選，不分黨派候選人得票率最高前四名即晉級大選。現任共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)、前民主黨聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)18日已經雙雙晉級，與蘇利文同名同姓的另一名候選人、退休教師蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)25日也獲得晉級。現任參議員蘇利文與某些共和黨盟友批評教師蘇利文登記參選意在混淆選民，但法院最終認定教師蘇利文具備參選資格。

川普總統背書的候選人達琳‧葛理漢25日在共和黨南卡州聯邦參議員複選勝出。(美聯社...
川普總統背書的候選人達琳‧葛理漢25日在共和黨南卡州聯邦參議員複選勝出。(美聯社)

精華 FAQ

  • 內文指出，獲川普背書的候選人在共和黨南卡羅來納州聯邦參議員複選與奧克拉荷馬州州長複選都順利勝出，顯示川普在共和黨初選仍具明顯動員能力與影響力。

  • 達琳在川普大量投入政治資源與親自站台支持下，以將近5個百分點的差距擊敗聯邦眾議員諾曼。她將在大選對上民主黨候選人、小兒科醫師安妮‧安德魯斯。

  • 奧克拉荷馬州部分，川普背書的馬澤伊以0.5個百分點險勝；阿拉斯加州則採開放式排序複選，兩位主要候選人已晉級，另有同名教師候選人也成功過關。

川普 初選 南卡羅來納州

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