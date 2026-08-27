川限制通訊選票 24民主黨州告郵局

在最高法院24日針對政府限制通訊投票 案做出有利於川普總統的程序性裁決之後，麻州 聯邦地區法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)25日同意解除她之前做出的一項禁令；該禁令禁止郵政總局執行川普有關11月大選限制通訊投票的行政命令。與此同時，24個民主黨 州26日提出新訴訟控告郵政總局。

選舉官員警告，郵局最新公布的限制通訊投票相關規定，根本趕不及在下周首批通訊選票寄出前實施。

首批郵寄選票預計下周寄出。由於禁令障礙已除，川普政府現在可以繼續推進實施郵局21日公布的通訊投票規定：要求各州採用統一通訊選票信封樣式，並向郵局提供符合接收資格的選民名單。

美聯社報導，之前所有涉及限制通訊投票的法律挑戰，都是在政府21日晚間公布郵寄選票規則前提出。

塔爾瓦尼的裁決寫道，最高法院保守派多數法官裁定她頒布的禁令為時過早，因此她不得不解除該禁令。但她同時表示，川普的行政命令可能引發「混亂」，也「很可能違憲」。

川普總統3月簽署行政命令，要求聯邦政府彙編合格選民名單，且只能向名單上的選民寄送通訊選票。最高法院24日與川普政府站在同一邊，但並未針對行政命令是否合法做出裁決，僅指出提告的23州與華府特區缺乏興訟基礎。

針對24個民主黨州26日控告郵政總局，提起訴訟的民主黨檢察長之一、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聲明表示，「全國各州努力為2026年大選做足準備，聯邦政府卻在最後一刻試圖干預這些準備工作，還可能威脅到無數國人的投票權。郵局無權決定誰可以或誰不可以通訊投票。」

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)25日表示，郵局的提議是「保護通訊選票安全的常識性措施」，政府將繼續努力落實這些措施，提升「選舉的安全保障」。

通訊投票一直是川普關注焦點。他錯誤地將他在2020年大選失利歸咎於通訊投票，他的譴責反而讓民主黨人更傾向使用這種投票方式。