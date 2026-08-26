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葛理漢妹複選勝出 將代表共和黨角逐南卡參議員

記者胡玉立／綜合報導
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南卡州聯邦參議員共和黨初選25日舉行複選，達琳·葛理漢以52%對48%贏了聯邦眾...
南卡州聯邦參議員共和黨初選25日舉行複選，達琳·葛理漢以52%對48%贏了聯邦眾議員諾曼。(美聯社)

南卡羅來納州聯邦參議員共和黨初選，25日舉行複選。獲川普總統背書、臨時繼任7月猝逝兄長葛理漢(Lindsey Graham)遺缺的達琳·葛理漢(Darline Graham)，與她在初選中激烈角逐的共和黨聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)，再次面對選民抉擇。達琳以52%的得票率贏了，對手諾曼得票率48%。

奧克拉荷馬州共和黨州長初選也在25日舉行複選；獲川普公開力挺的商人馬澤伊(Mike Mazzei)與現任州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)，再次對決。到截稿時間為止，卓蒙德以51%得票率領先馬澤伊的49%。

美聯社報導，幾十年來，南卡州從未有民主黨人贏得聯邦參院席位；達琳和諾曼11日在共和黨初選第一回合中競爭激烈，過去兩周選戰打得難分軒輊。自2006年以來，奧克拉荷馬州民主黨人從未贏得州長選舉；11月大選，共和黨很可能繼續保住該州州長職位。

現年62歲的達琳是政治新人，她努力在共和黨占優勢的南卡州，向歷來支持她胞兄葛理漢的選民展現政治理念。川普在決選前幾天親赴南卡州為她站台，決選前夕還與她通電話造勢。

但達琳日前在初選辯論中回答有關台灣與南海的國安問題時，自承「對國家安全不太了解」，如此辯論「失誤」隨即引來外界質疑。

諾曼在南卡州和聯邦民選部門任職近20年，兩個月前曾競選共和黨州長提名，以第三高票落敗。諾曼競選時強調自己的從政經驗，選民對他也有較多了解，但他以強硬保守主義立場聞名。

民主黨的南卡州聯邦參議員候選人，是小兒科醫師安德魯斯(Annie Andrews)。

在保守派大州奧克拉荷馬州，共和黨州長史提特(Kevin Stitt)任期屆滿，現年61歲的馬澤伊與卓蒙德爭奪共和黨提名；6月16日第一輪投票，卓蒙德在9位候選人中排名第一，但只以約1100票優勢領先馬澤伊，兩人得票率都在26%上下，總投票數為40萬3000張。

馬澤伊是一家投資管理公司創始人，曾在州參議會任職12年，5月獲得川普背書。奧州共和黨州長複選勝出者，將與州眾院民主黨領袖芒森（Cyndi Munson）對決。

精華 FAQ

  • 達琳·葛理漢在複選中拿下52%得票率，擊敗得票48%的聯邦眾議員諾曼，正式代表共和黨角逐南卡州聯邦參議員席位，接替兄長葛理漢留下的空缺。

  • 她獲川普總統背書，選前還親赴南卡州站台並電話助選；但她在初選辯論回答台灣與南海國安問題時坦言對國安不太了解，因而引發外界質疑。

  • 奧州州長複選中，川普支持的商人馬澤伊與現任州檢察長卓蒙德對決；截至截稿，卓蒙德以51%暫時領先馬澤伊的49%，勝負仍待後續確認。

共和黨 葛理漢 南卡

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