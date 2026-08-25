紅州基本盤對數據中心憤怒升溫 德州檢察長公布「反數據中心」計畫

正在角逐德州聯邦參議員的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)24日公布「反數據中心」計畫，內容包括要求聯邦立法禁止數據中心使用中國技術，AI聊天機器人若危害兒童安全，提供動力的數據中心將面臨究責。（路透）

由於共和黨 基本盤對於數據中心反彈聲浪升高，正在角逐德州 聯邦參議員的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)24日公布「反數據中心」計畫，內容包括要求聯邦立法禁止數據中心使用中國技術，AI聊天機器人若危害兒童安全，提供動力的數據中心將面臨究責。不過，派克斯頓宣傳「反數據中心」計畫的選舉貼文裡，有一張圖片在社群媒體X被標示「由AI製作」。

華盛頓郵報 報導，派克斯頓是頗具爭議的「美國再次偉大」(MAGA)民粹主義者，在共和黨初選複選中擊敗尋求連任的現任德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)。今年11月期中選舉，派克斯頓將迎戰民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)，無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)上周將這場選舉評為「勝負難料」。

塔拉里科主張要對數據中心實施更嚴格監督，而非只是暫緩興建。對於派克斯頓提出的「反數據中心」計畫，塔拉里科24日回應說，派克斯頓從數據中心產業接受將近50萬元政治獻金，也曾投票贊成為數據中心進駐德州提供數十億稅務優惠，還拒絕運用身為德州檢察長的權力阻止數據中心在社區發展。

塔拉里科說，派克斯頓宣傳「反數據中心」計畫的選舉貼文裡，有一張圖片在社群媒體X被標示「由AI製作」。

塔拉里科表示：「派克斯頓擔心他跟數據中心的關係將導致敗選，所以做出可悲的嘗試，試著用AI製作的計畫來改變立場。」

派克斯頓競選團隊發言人賽西(Madison Cercy)表示，「反數據中心」計畫來自檢察長本人，不是AI。

報導指出，數據中心引發民怨，尤其在向來是共和黨鐵票倉的深紅偏鄉選區，德州以及全國各地共和黨人開始對選民抗議做出回應。

共和黨選舉策略專家、非營利組織「安全AI聯盟」(Alliance for Secure AI)執行長斯坦豪澤(Brendan Steinhauser)說，民眾對AI在經濟、社會層面的影響感到憂心，對大型科技公司普遍不信任，促使全州團結起來反對數據中心，從進步派色彩極濃的奧斯汀(Austin)市中心區到非常保守的費耶特郡(Fayette County)都一樣。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)本月稍早宣布暫停新的數據中心興建計畫，直到科技公司同意遵守電力、水源與其他開發限制。

川普總統則批評艾伯特的計畫，並警告說德州社區恐將錯失發展與就業機會。

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