川普限制郵寄選票 最高法院助清掃障礙 期中選舉面臨變數

最高法院24日裁決，支持川普總統的主張，為川普限制郵寄選票掃除障礙。（美聯社）

對於川普 總統今年3月簽署行政命令要求聯邦政府彙編一份合格選民名單，而且只能向名單上的選民寄送通訊選票，最高法院24日與川普政府站在同一邊，不過保守派居多數的大法官在未署名的意見書裡，並未針對行政命令是否合法做出裁決，僅指出對行政命令提告的23州與華府特區缺乏興訟基礎。

最高法院的裁決等於為政府限制通訊投票 排除障礙，但裁決同時可能引來更多法律挑戰，導致聯邦政府行動遭到凍結。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)便說，最高法院的裁決是「令人感到痛苦的一次挫敗」，但絕對不是最終結果。

聖母大學(University of Notre Dame)法律教授穆勒(Derek T. Muller)指出：「這只是一場非常快速的九局比賽當中的第一局。」

再過兩個多月就是期中選舉 ，全國第一批通訊選票9月4日就要從北卡羅來納州寄給旅外美國公民與駐外美軍。在期中選舉之前，幾乎所有州都來不及修改通訊投票格式以符合川普行政命令要求。美國憲法將選舉法規權力賦予各州與國會，川普希望的選舉改革一直沒能在國會通過立法。

川普政府限縮通訊投票的措施有多少能夠趕得及在期中選舉之前落實，目前尚不清楚。

川普在行政命令中禁止美國郵政總局(U.S. Postal Service)把通訊選票(mail-in ballots)寄給不在聯邦機關公民名冊上的選民，行政命令也要求各州使用可追蹤的信封以防止選舉舞弊。由於法律戰仍在進行中，川普行政命令讓勝負攸關參眾兩院多數席次的期中選舉，注入更多不確定因素。

最高法院裁決出爐後，針對川普行政命令的官司發還下級法院審理。在另一件由非營利組織「婦女選民聯盟」(League of Women Voters)與其他投票權益團體提告的訴訟中，川普行政命令的核心項目今年6月遭麻州聯邦區域法院法官塔瓦尼(Indira Talwani)擋下，必須等到這件官司終結，川普行政命令才能生效。雖然川普政府要求最高法院推翻塔瓦尼對行政命令的禁令，但大法官並未對此做出處理。

郵政總局21日公布通訊投票規定，要求各州提交選民名單以便遞送通訊選票，郵局在將選票納入其系統之前，將對每一個郵寄信封進行審核，以確認是否符合新的標準，包括確認收件人是否已向郵政總局登記為郵寄選票的接收者，以及選票信封是否符合特定的規格要求。

郵政總局表示新規將於26日生效，但是除非最高法院作出有利於政府的裁決，否則不會專門針對2026年選舉實施新規。某些州再過幾周就要開始向選民寄出通訊選票，實施重大改革的時間已經所剩無幾。