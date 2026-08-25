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朱肯米勒投書嚴詞警告貝森特 干預債市是重大錯誤

編譯葉亭均／綜合外電
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傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）投書，嚴詞批...
傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）投書，嚴詞批評美國財長貝森特決定擴大回購長債以壓低殖利率的舉措。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：朱肯米勒投書批評貝森特回購長債，認為是干預債市的重大錯誤。
  • 重點二：他主張市場價格反映資訊，政府捍衛價格只會扭曲基本面。
  • 重點三：朱肯米勒認為解方在縮減財政赤字，而非人為壓低殖利率。

億萬富豪投資人、同時也是財長貝森特早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒（Stanley　Druckenmiller），批評這位財政部長要支出數十億美元回購美國公債的計畫是一項錯誤。

朱肯米勒在華爾街日報24日刊出的投書中表示，「政府若捍衛價格，讓價格背離基本面，總是會輸」。

朱肯米勒是在回應貝森特近期釋出的訊號。貝森特稍早宣布美國財政部將擴大回購長天期公債，而這是一項罕見的措施，目的是透過壓低長期融資成本來提振經濟。

朱肯米勒表示：「我50年來都依循一個簡單的前提進行交易：市場會彙整任何委員會都無法掌握的資訊，而價格正是這些資訊傳達給決策者的方式。」「長天期美國公債殖利率是全球最重要的價格。它也是美國僅存的唯一財政紀律約束者。」

人為扭曲市場價格 恐重創美債市場百年公信力

他說，人為壓低殖利率，無論省下多少個基點的利息成本，最終都可能以數倍於此的代價，換來更多的不解決財政問題的拖延，接下來更會進一步消耗花了兩個世紀才累積起來的資產，即「美國公債市場的公信力」。

此外，一旦市場相信財政部正在捍衛某個價格，每一次殖利率上升都會變成對政府決心的考驗，而為了通過一次又一次的考驗，政府就必須不斷擴大操作規模。

這篇措辭強烈的評論文章，凸顯外界對貝森特試圖影響公債殖利率的強烈反彈，而他近期干預市場動作頻頻，包括主導美國政府當局30年來首次買進日圓，以及美國財政部利用所謂的「利率詢價」來影響外匯交易員。

美國財政部試圖透過發行更多短期公債，直接壓低長期殖利率，這與聯準會在市場動盪時期有時採用的所謂「扭轉操作」類似。然而，由財政部對債市進行調節，卻意味著逐漸超出職權範圍，讓債券投資人感到不安。

寬鬆環境下干預市場欠缺合理性 真正解方仍是處理財政赤字

朱肯米勒認為，問題不只是財政部試圖影響債市的行為本身就是錯的，在當前經濟環境下，此舉也缺乏合理性，理由是美國10年期公債殖利率目前大致與美國經濟的名目成長率相當，這意味著金融環境屬於寬鬆，而非具有限制性的。

他寫道：「債市並不是像一些人所說的那樣，在扮演『債市義勇軍』（或債市義警）的角色。它其實就像一個一直逆來順受的人，只是終於開始清清喉嚨、發出一點聲音，而財政部卻採取行動要讓這個聲音安靜下來。」

朱肯米勒指出，要真正解決問題的答案很直接，首先，讓公債回購回到原本宣稱的目的：小規模、定期、針對較早發行的舊公債的流動性操作，並在每季再融資公告時公布；絕不能在非例行時點，因為殖利率上升而臨時出手。其次，應該誠實地延長債務期限，並接受市場決定的價格。接下來，唯一能持久降低長期殖利率的方法，就是處理基本財政赤字。

朱肯米勒此前曾稱讚貝森特轉入政界的表現，表示自己對這位前同事能夠如此出色地因應政治環境感到讚賞。貝森特過去經營自己的避險基金時，曾每天與朱肯米勒通話。兩人早年都曾在索羅斯旗下工作，而索羅斯本人在金融市場上的影響力，也曾讓他與各國政府及央行站在對立面。

精華 FAQ

  • 他認為財政部若刻意壓低長債殖利率，就是在捍衛某個價格，會扭曲市場訊號，拖延財政問題，還可能損害美國公債市場長期累積的公信力。

  • 他主張市場能整合委員會無法掌握的資訊，而價格正是傳遞資訊的方式；長天期美債殖利率尤其重要，不應由政府人為介入去壓制。

  • 朱肯米勒表示，應先把回購操作限縮回流動性管理，並誠實延長債務期限、接受市場定價；更根本的作法，是處理美國持續擴大的財政赤字。

殖利率 財政部 貝森特

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