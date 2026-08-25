朱肯米勒投書嚴詞警告貝森特 干預債市是重大錯誤

傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）投書，嚴詞批評美國財長貝森特決定擴大回購長債以壓低殖利率的舉措。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 朱肯米勒投書批評貝森特回購長債，認為是干預債市的重大錯誤。

朱肯米勒投書批評貝森特回購長債，認為是干預債市的重大錯誤。 重點二： 他主張市場價格反映資訊，政府捍衛價格只會扭曲基本面。

他主張市場價格反映資訊，政府捍衛價格只會扭曲基本面。 重點三：朱肯米勒認為解方在縮減財政赤字，而非人為壓低殖利率。

億萬富豪投資人、同時也是財長貝森特 早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒（Stanley Druckenmiller），批評這位財政部 長要支出數十億美元回購美國公債的計畫是一項錯誤。

朱肯米勒在華爾街日報24日刊出的投書中表示，「政府若捍衛價格，讓價格背離基本面，總是會輸」。

朱肯米勒是在回應貝森特近期釋出的訊號。貝森特稍早宣布美國財政部將擴大回購長天期公債，而這是一項罕見的措施，目的是透過壓低長期融資成本來提振經濟。

朱肯米勒表示：「我50年來都依循一個簡單的前提進行交易：市場會彙整任何委員會都無法掌握的資訊，而價格正是這些資訊傳達給決策者的方式。」「長天期美國公債殖利率 是全球最重要的價格。它也是美國僅存的唯一財政紀律約束者。」

人為扭曲市場價格 恐重創美債市場百年公信力

他說，人為壓低殖利率，無論省下多少個基點的利息成本，最終都可能以數倍於此的代價，換來更多的不解決財政問題的拖延，接下來更會進一步消耗花了兩個世紀才累積起來的資產，即「美國公債市場的公信力」。

此外，一旦市場相信財政部正在捍衛某個價格，每一次殖利率上升都會變成對政府決心的考驗，而為了通過一次又一次的考驗，政府就必須不斷擴大操作規模。

這篇措辭強烈的評論文章，凸顯外界對貝森特試圖影響公債殖利率的強烈反彈，而他近期干預市場動作頻頻，包括主導美國政府當局30年來首次買進日圓，以及美國財政部利用所謂的「利率詢價」來影響外匯交易員。

美國財政部試圖透過發行更多短期公債，直接壓低長期殖利率，這與聯準會在市場動盪時期有時採用的所謂「扭轉操作」類似。然而，由財政部對債市進行調節，卻意味著逐漸超出職權範圍，讓債券投資人感到不安。

寬鬆環境下干預市場欠缺合理性 真正解方仍是處理財政赤字

朱肯米勒認為，問題不只是財政部試圖影響債市的行為本身就是錯的，在當前經濟環境下，此舉也缺乏合理性，理由是美國10年期公債殖利率目前大致與美國經濟的名目成長率相當，這意味著金融環境屬於寬鬆，而非具有限制性的。

他寫道：「債市並不是像一些人所說的那樣，在扮演『債市義勇軍』（或債市義警）的角色。它其實就像一個一直逆來順受的人，只是終於開始清清喉嚨、發出一點聲音，而財政部卻採取行動要讓這個聲音安靜下來。」

朱肯米勒指出，要真正解決問題的答案很直接，首先，讓公債回購回到原本宣稱的目的：小規模、定期、針對較早發行的舊公債的流動性操作，並在每季再融資公告時公布；絕不能在非例行時點，因為殖利率上升而臨時出手。其次，應該誠實地延長債務期限，並接受市場決定的價格。接下來，唯一能持久降低長期殖利率的方法，就是處理基本財政赤字。

朱肯米勒此前曾稱讚貝森特轉入政界的表現，表示自己對這位前同事能夠如此出色地因應政治環境感到讚賞。貝森特過去經營自己的避險基金時，曾每天與朱肯米勒通話。兩人早年都曾在索羅斯旗下工作，而索羅斯本人在金融市場上的影響力，也曾讓他與各國政府及央行站在對立面。