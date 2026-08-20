神祕機構發布3州假民調 公司聲明稱「短期社會實驗」

一家名為Median Strategies的神祕民調機構8月在網路發布至少三份「假民調」。圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)

一家名為Median Strategies的神祕民調 機構8月在網路發布至少三份「假民調」，內容分別關於威斯康辛州長民主黨 初選、內華達州長競選及洛杉磯 市長競選支持率；涵蓋三州重要初選的民調公布後，有部分媒體引用，洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)則在社媒分享民調結果，證明自己「選情正旺」。幾天後真相大白：這些民調純屬捏造。

Median Strategies公司17日向洛杉磯時報(Los Angeles Times )承認，這些民調是偽造出來的。該公司本周已關閉官網；在關閉網站前，該公司聲明其「創建目的是為進行『短期社會實驗』，研究所謂民調訊息如何在未經獨立核實情況下進入政治資訊生態系統並傳播」。這家公司幕後推手究竟是誰？為何進行這項實驗？迄今不明。

美聯社報導，這起偽造民調事件足以警惕所有人：勿輕信未經核實的民調。如今有大量由外部團體、競選活動或超級政治行動委員會（Super PAC）炮製，或採用未公開或可疑方法進行的民調，高品質獨立民調已面臨「劣幣驅逐良幣」處境。由於解讀民調結果不易，就連競選團隊也可能落入假數據圈套。

Median Strategies機構過去名不見經傳，其公布的假民調數據顯示：威州民主黨州長初選，韓裔候選人洪倫廷(Francesca Hong)領先對手逾20個百分點； 但洪倫廷最終以不到1個百分點的差距落敗。貝斯在X平台分享的假民調則顯示，她在市長決選中領先對手近12個百分點。

資深共和黨民調專家、EyesOver民調公司負責人威爾遜 (Chris Wilson) 表示，「這絕不只是一次假民調那麼簡單；現在偽造數據變得空前容易，競選團隊和外部團體有充分動機，在任何人核實以前，放大任何有利訊息。」

貝斯競選團隊後來刪除了宣傳該民調結果的社媒發文，辯稱「多家新聞媒體都對民調作了報導」。貝斯競選發言人斯塔克(Alex Stack)還表示：「任何惡意影響選舉的行為都應受到調查，並依法予以最嚴厲制裁。」