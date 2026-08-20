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白宮國內政策委員會副主任奧弗頓 川普提名接任FDA局長

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統提名白宮國內政策委員會副主任奧弗頓（右二）出任食藥局局長。（路透）
川普總統提名白宮國內政策委員會副主任奧弗頓（右二）出任食藥局局長。（路透）

食品及藥物管理局(FDA)前任局長馬卡里(Marty Makary)下台大約三個月後，川普總統19日提名白宮國內政策委員會(Domestic Policy Council)副主任奧弗頓(Heidi Overton)遞補遺缺。紐約時報報導，奧弗頓強烈反對墮胎，大力支持衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)倡議的「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)運動。

擁有新墨西哥大學醫學院學位、約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)臨床調查研究博士的奧弗頓，曾在川普第一任政府短暫服務，後來加入保守派智庫「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)。

奧弗頓在川普第二任政府白宮國內政策委員會崗位上，對於研擬及執行川普政府醫療政策扮演核心角色。川普日前在橢圓形辦公室簽署改革兒童疫苗接種政策的行政命令，奧弗頓是站在川普背後的資深官員之一。

艾瑞卡‧施瓦茲(Erica Schwartz)獲川普提名出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任的人事案，本月稍早在參院表決過關。CNN分析，奧弗頓任命案可能在參院健康委員會引起另一場表決角力戰。共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)對於川普政府疫苗政策產生疑慮，導致施瓦茲提名程序延誤。

卡西迪19日發文表示，雖然他尊重奧弗頓的醫學背景，但他對這項提名抱持「強烈疑慮」，並提到她缺乏管理經驗，以及她參與了最近的疫苗相關命令；他形容後者「幾乎足以讓她失去被提名資格」。

馬卡里今年5月下台之後，衛生高層官員一直尋找新任食藥局局長人選。CNN報導，高層官員對於新任局長的主要考量條件在於有能力穩定因為人事異動頻繁、決策引發內部紛爭的食藥局局勢。

知情人士說，尋找新任局長的過程很快就把範圍縮小到最終幾名候選人，除了奧弗頓之外，知名癌症醫師瓦西爾卡(Jeff Vacirca)也榜上有名，奧弗頓最後得以勝出是因為跟白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)關係密切，而且原本就跟川普建立友好關係。

精華 FAQ

  • 川普提名白宮國內政策委員會副主任奧弗頓接任FDA局長，填補馬卡里約3個月前離任後的空缺。她在白宮醫療政策中扮演核心角色，也與川普和幕僚長威爾斯關係密切。

  • 奧弗頓擁有新墨西哥大學醫學院學位及約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，曾任職川普第一任政府，後加入保守派智庫。她反對墮胎，並支持甘迺迪的MAHA運動。

  • 共和黨參議員卡西迪已對提名表達強烈疑慮，主要質疑她缺乏管理經驗，且參與近期疫苗相關命令。CNN認為，這些爭議可能使參院健康委員會再度出現激烈表決角力。

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