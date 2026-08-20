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佛州民主黨進步派爆冷擊敗建制派 川普背書3人初選全敗

記者顏伶如、馬雯婷／綜合報導
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佛州聯邦眾議員民主黨初選，意外由進步派尼克森勝出，她的募款遠比建制派的對手少，對...
佛州聯邦眾議員民主黨初選，意外由進步派尼克森勝出，她的募款遠比建制派的對手少，對民主黨建制派又是一次衝擊。（美聯社）

民主黨進步派在佛羅里達州聯邦參議員初選告捷，募得選舉資金不到100萬元的州眾議員尼克森(Angie Nixon)，以黑馬之姿擊敗選舉資金多達16倍的建制派背書候選人退役陸軍中校溫德曼(Alex Vindman)，出乎意料。身為民主社會主義者的尼克森將在大選迎戰共和黨對手穆迪(Ashley Moody)，角逐國務卿魯比歐入閣之後參議員席次最後兩年任期。

共和黨穆迪(圖)將迎戰民主黨進步派尼克森。(美聯社)
共和黨穆迪(圖)將迎戰民主黨進步派尼克森。(美聯社)

進步派的尼克森雖然出線，但在11月的普選中能否在屬於紅州的佛州勝出，預料挑戰仍相當大。魯比歐入閣之後，穆迪獲佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)任命遞補遺缺。

民主黨在加州的聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)因性侵指控辭去國會議員，席次空缺遞補人選由18日特別選舉決定。根據最新計票，經常批判以色列的民主黨進步派候選人、州參議員瓦哈布(Aisha Wahab)微幅領先「美以公共事務委員會」(AIPAC)支持的舊金山灣區捷運(BART)董事會主席埃爾南德斯(Melissa Hernandez)。瓦哈布的雙親是阿富汗難民。

獲得川普總統背書的眾議員唐諾斯在共和黨初選勝出，將挑戰佛州州長職位，如果當選將是...
獲得川普總統背書的眾議員唐諾斯在共和黨初選勝出，將挑戰佛州州長職位，如果當選將是首位非裔佛州州長。（美聯社）

佛州州長德桑提斯任期即將屆滿，共和黨州長初選由川普總統背書的佛州聯邦眾議員唐諾斯(Byron Donalds)以47%得票率勝出。被視為共和黨明日之星的唐諾斯如果當選州長，將成為佛州史上第一位非裔州長。

唐諾斯在大選將面對的民主黨對手，是從共和黨脫黨變成無黨籍、後來轉而加入民主黨的前佛州聯邦眾議員喬里(David Jolly)。

共和黨阿拉斯加參議員蘇利文，爭取連任在初選中勝出。（路透）
共和黨阿拉斯加參議員蘇利文，爭取連任在初選中勝出。（路透）

阿拉斯加州採開放式初選制(open primary system)，所有候選人不分黨派都列在同一張選票，票數最多的前四名晉級排序投票制(ranked-vote general election)大選。聯邦參議員初選計票仍在進行中，但民主黨聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)、爭取連任的共和黨現任聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)得票率雙雙穩定領先，確定晉級大選。

18日的初選有三名川普總統背書的候選人落敗。川普背書的懷俄明州公共教育總監狄根費德(Megan Degenfelder)在共和黨州長初選落敗，輸給美軍陸戰隊退役的前任懷州州眾議會議長巴洛(Eric Barlow)。

現任眾議員米爾斯雖獲川普支持，但因醜聞纏身，還是敗選。（路透）
現任眾議員米爾斯雖獲川普支持，但因醜聞纏身，還是敗選。（路透）

醜聞纏身的共和黨佛州聯邦眾議員米爾斯(Cory Mills)尋求連任雖獲川普背書，但敗給前新聞主播伊萊加(Ryan Elijah)。勞夫(Catalina Lauf)角逐共和黨佛州聯邦眾議員初選，雖獲川普背書卻敗給媒體業主管史瓦瑟爾(Jim Schwartzel)。

精華 FAQ

  • 州眾議員尼克森(Angie Nixon)以黑馬之姿勝出，擊敗獲建制派背書、且募資金額高出約16倍的退役陸軍中校溫德曼(Alex Vindman)，結果出乎外界預料。

  • 報導指出，川普背書的3名候選人都在不同選戰失利，包括懷俄明州州長初選、佛州聯邦眾議員連任初選，以及另一場佛州聯邦眾議員初選，顯示其背書效應有限。

  • 尼克森將在大選對上共和黨的穆迪(Ashley Moody)，爭奪魯比歐入閣後留下的最後2年任期。雖然尼克森在初選突圍，但佛州屬紅州，普選仍被視為艱困。

民主黨 佛州 川普

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