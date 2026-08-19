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共和黨葛理漢驟逝 妹妹拚接班被問台灣卻坦承：國安非專長

編譯周辰陽／即時報導
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美國共和黨聯邦參議員達琳．葛理漢18日在南卡羅來納州紐貝里出席特別初選決選辯論，...
美國共和黨聯邦參議員達琳．葛理漢18日在南卡羅來納州紐貝里出席特別初選決選辯論，爭取已故哥哥葛理漢留下的參議員席位。（美聯社）

美國重量級友台聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）7月驟逝，席位由妹妹達琳．葛理漢（Darline Graham）遞補。已決定爭取完整6年任期的達琳．葛理漢18日晚間在辯論中，拒絕回答有關台灣與南海的問題，並表示國家安全「不是我的專長」。

CNN報導，原已在初選勝出的葛理漢去世後，南卡羅萊納州將於下周舉行特別初選決選。決選辯論主持人范薩斯特倫（Greta Van Susteren）問達琳．葛理漢：「台灣和南海是美國的國家安全議題嗎？如果是，為什麼？」

達琳．葛理漢先請范薩斯特倫重複問題，隨後表示：「在這裡就老實說了，我對國家安全不是那麼了解，但是我確實支持軍隊。」

她指出，哥哥葛理漢曾在空軍服役，父親則曾在陸軍服役。接著說：「我不是那種老練的政客，國家安全不是我的專長，不是我的專業領域，但我確實支持軍隊。」

達琳．葛理漢先前從未擔任民選公職，曾表示接任參議員後會與已故哥哥不同，把更多重點放在國內議題。她在短暫擔任參議員期間也試圖與哥哥做出區隔，強調身為職業母親，更加關注國內議題。儘管已獲總統川普支持，但她在辯論中的失誤，可能進一步助長批評人士的說法，認為她尚未準備好在參議院擔任完整的6年任期。

范薩斯特倫向達琳．葛理漢的對手、聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）提出相同問題，而他回答得更加有自信。諾曼說：「台灣絕對是盟友。」並提到台灣與美國之間的貿易關係，同時稱讚川普「讓台灣有能力保衛自己、對抗中國」。

雖然諾曼沒有特別針對達琳．葛理漢的回答做出回應，但他的支持者很快就在社群媒體上凸顯此事。其中包括南卡州前州長、諾曼的長期盟友海利（Nikki Haley）。曾在2024年初選中與川普競爭的海利在X寫道，葛理漢對美國國家安全非常了解，「達琳．葛理漢承認她不了解。這不是你能繼承的東西。而且這對美國參議院至關重要。」

連結：https://x.com/NikkiHaley/status/2089882589918019869?s=20

共和黨已故聯邦參議員葛理漢（右）2015年9月1日在南卡羅來納州哥倫比亞的共和黨...
共和黨已故聯邦參議員葛理漢（右）2015年9月1日在南卡羅來納州哥倫比亞的共和黨總部發表談話，胞妹達琳．葛理漢（左）陪同出席。（美聯社）

精華 FAQ

  • 主持人直接詢問她，台灣和南海是否屬於美國的國家安全議題，以及原因為何；這道題也成為她辯論表現的焦點。

  • 達琳．葛理漢表示自己對國家安全沒有那麼了解，坦承這不是她的專長與專業領域，但強調自己仍然支持軍隊。

  • 諾曼回答台灣絕對是盟友，並提到美台貿易與川普政策；海利則在X發文稱國安不是能繼承的能力，質疑她不適合擔任參議員。

葛理漢 共和黨

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