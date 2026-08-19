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佛州州長共和黨初選唐諾斯勝出 11月將對戰民主黨喬里

記者顏伶如／綜合報導
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佛州州長初選，現任共和黨國會議員唐諾斯（圖），贏得共和黨提名為州長候選人。(美聯...
佛州州長初選，現任共和黨國會議員唐諾斯（圖），贏得共和黨提名為州長候選人。(美聯社)

佛羅里達州、阿拉斯加州、懷俄明州初選18日登場，CNN報導，共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)任期期將屆滿，獲得川普總統背書的聯邦眾議員唐諾斯(Byron Donalds)在州長初選勝出。

2024年大選期間，媒體報導傳出唐諾斯是川普考慮的副手人選之一。唐諾斯參加共和黨州長初選獲得川普背書，卻沒獲得德桑提斯支持。CNN上個月報導指出，德桑提斯曾私下對川普表達對唐諾斯的憂慮。德桑提斯在初選當中沒有幫任何候選人背書。

過去30年來，佛州州長一直是共和黨籍，唐諾斯若在初選取得勝利，11月大選當選州長幾乎十拿九穩。不過，川普第一任執政期間，民主黨在2018年期中選舉，差一點就拿下州長寶座，德桑提斯僅以不到半個百分點的得票率差距勝選。2022年，德桑提斯爭許連任時，得票率則超過民主黨對手將近20%。

從共和黨跳槽的前佛州聯邦眾議員喬里(David Jolly)在民主黨初選脫穎而出，11月將與唐諾斯對決。

佛州民主黨州長候選人喬里（圖），將與新出爐的共和黨州長候選人唐諾斯在11月對壘。...
佛州民主黨州長候選人喬里（圖），將與新出爐的共和黨州長候選人唐諾斯在11月對壘。(路透)

任期「二連霸」的共和黨佛州聯邦眾議員米爾斯(Cory Mills)尋求連任，但因涉嫌違反選舉資金法、威脅散布性愛影像做為報復手段以及毆襲罪指控，正在接受眾議院操守委員會(House Ethics Committee)調查。米爾斯18日晚敗給前新聞主播伊萊加(Ryan Elijah)，共和黨佛州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)與哈里多波洛斯(Mike Haridopolos)均為伊萊加背書。

民主黨眾議員華瑟曼．舒茲(Debbie Wasserman Schultz)在佛州南部新畫出來的第20國會選區，擊敗對手贏得提名。

為了做完國務卿魯比歐在參院的剩餘兩年任期，共和黨佛羅里達州聯邦參議員穆迪(Ashley Moody)獲得共和黨提名，民主社會主義者、州眾議員尼克森(Angie Nixon)擊敗募款金額遠遠超過她、曾在第一任川普政府任職且是川普彈劾調查證人的溫德曼（Alex Vindman），獲得民主黨提名。

在阿拉斯加州初選，現任共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)爭取連任，面臨前民主黨聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)挑戰。

懷俄明州是共和黨鐵票倉，州長以及聯邦參眾議員都因任期屆滿而面臨洗牌。

共和黨懷州聯邦參議員魯米斯(Cynthia Lummis)即將退休，川普背書的共和黨懷州聯邦眾議員海吉曼(Harriet Hageman)可望在初選勝出，成為魯米斯接班人。

佛羅里達州、阿拉斯加州、懷俄明州初選18日登場。(美聯社)
佛羅里達州、阿拉斯加州、懷俄明州初選18日登場。(美聯社)

精華 FAQ

  • 川普背書的聯邦眾議員唐諾斯在佛州共和黨州長初選勝出，11月將正式挑戰民主黨提名人喬里，爭奪德桑提斯任滿後的州長職位。

  • 民主黨提名人是前佛州聯邦眾議員喬里，他過去曾從共和黨轉投民主黨，並在民主黨初選中出線，將在11月與唐諾斯正面對決。

  • 報導同時提到阿拉斯加與懷俄明的初選，以及佛州多個國會選區提名結果，包括參議員穆迪、眾議員席次競爭與懷州共和黨接班布局。

共和黨 民主黨 佛州

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