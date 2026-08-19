阿拉斯加參議員初選 共和黨蘇利文若出線 或對決民主黨佩爾托拉

阿拉斯加州現任共和黨聯邦參議員蘇利文(右)，若能18日初選再獲得共和黨提名連任，11月將與民主黨參議員候選人、前眾議員佩爾托拉(左)，一決勝負。(美聯社)

阿拉斯加州選民在18日的初選，將決定競爭激烈的參議員候選人，預計該席次的歸屬，將會在決定2026年哪個黨派掌控參議院多數席位方面，發揮關鍵作用。此外，州長、聯邦眾議員和州議員也將選出候選人。

儘管阿拉斯加州長期以來在選舉中都是共和黨 的穩固票倉，但2025年是阿拉斯加州連續第三個選舉周期成為爭奪國會控制權的少數州之一。

爭取第三任期的共和黨聯邦議員蘇利文 (Dan Sullivan)在這場初選中，將面臨民主黨 前聯邦眾議員瑪麗．佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)的強勁挑戰。這兩位是阿拉斯加州全黨派初選16位候選人中，最引人注目的參選人。此外，還有一名教師出身的共和黨候選人，姓氏也是蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)。

在初選中，得票最高的四位候選人將晉級大選，無論其黨派歸屬為何。根據2020年選民通過的一項法律，阿拉斯加州所有大選都採用排序複選制(Ranked-Choice Voting)，以決定11月大選的最終勝者。

蘇利文在2014年首次當選，以48%對46%的得票率擊敗了民主黨參議員馬克．畢吉克(Mark Begich)，隨後在2020年的連任選舉中，領先民主黨對手13個百分點，以54%的得票率獲勝。

佩爾托拉於2022年透過接替長期擔任眾議員的共和黨人楊格(Don Young)的特別選舉，首次當選。當時佩爾托拉在阿拉斯加州首次採用排序複選制的全州選舉中，擊敗了共和黨候選人莎拉‧裴林(Sarah Palin)和馬克．畢吉克的姪子尼克．畢吉克(Nick Begich)。同年稍晚，佩爾托拉被選為任期完整的議員，但在2024年的連任競選中敗給了尼克．畢吉克。

在州長選舉方面，共有17名候選人爭取接替任期屆滿的共和黨州長鄧利維(Mike Dunleavy)；其中包括將以獨立候選人身分參選的前州長沃克(Bill Walker)。

阿拉斯加州選民還將針對一項全州範圍內的投票提案進行表決，該提案將對州和地方政治競選活動設定捐款限額。2021年的一項聯邦法院裁決，取消了個人向候選人捐款金額的限制。