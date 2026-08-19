誰接替李維特／川普突問福斯記者：妳來接如何？

白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)為了能有多點時間照顧幼年兒女而請辭，本月底即將卸任。福斯新聞網記者艾莉克西絲‧麥克亞當斯 (Alexis McAdams)16日專訪川普 總統時，詢問是否對於白宮發言人遞補人選已有規畫，川普答道：「就是妳。妳覺得如何？」川普接著說：「我一直滿喜歡妳。我覺得妳可以勝任。」

麥克亞當斯在訪問中詢問川普李維特是否能被取代，川普回答：「不能，她是無法取代的。」川普指著站在鏡頭外的李維特說，「她表現非常出色」。

川普受訪時開玩笑說，李維特「喜歡她的孩子勝過喜歡川普，這點讓我很擔心」。

李維特是歷年來最年輕的白宮發言人，2025年1月出任白宮發言人時年僅27歲。今年5月生完第二胎之後回到工作崗位。她與61歲丈夫里奇歐(Nicholas Riccio)還育有1歲多的兒子。

麥克亞當斯2021年加入福斯新聞網，駐點在紐約市。

川普第二任期以來提拔多位福斯新聞網知名人物加入執政團隊，包括國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)。

獨立報(The Independent)報導，白宮官員透露，川普對李維特突然決定離開感到措手不及，並不急著宣布遞補人選。尚未敲定新任白宮發言人之前的過渡期間，內閣首長將輪流主持白宮新聞簡報會，包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)、副總統范斯等。

川普與李維特都未透露誰將接任白宮發言人，但媒體報導傳出，曾任國土安全部主管公共事務的助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)、選美皇后出身的白宮副新聞秘書白宮發言人凱利(Anna Kelly)都是熱門人選。

麥克拉夫林今年2月卸下國土安全部職務，目前懷孕五個月。她在任內一天最多接受五次媒體採訪，展開她形容的「公關戰爭」。

MS Now新聞網站報導，麥克拉夫林可能是川普政府除了川普之外最常被媒體引述的官員。身為「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者的她曾獲川普稱讚。