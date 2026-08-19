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誰接替李維特／賭盤預測 最看好前檢察官哈巴

編譯莊瑞萌／綜合報導
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律師哈巴與川普的深厚關係是最大優勢。賭盤上的呼聲目前最高。(美聯社)
律師哈巴與川普的深厚關係是最大優勢。賭盤上的呼聲目前最高。(美聯社)

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)將於8月底辭職，對繼任人選下注在預測市場已開跑。根據多個預測市場的盤勢與內部消息，前川普私人律師哈巴(Alina Habba)是目前的頭號熱門人選，其次是現任副發言人凱利(Anna Kelly)，其他潛在競爭者如凱蒂．米勒(Katie Miller)則被內部人士質疑機會不大。

根據The Lines網站報導，白宮發言人李維特將於8月底離開現職，照顧剛生下的寶寶。她的繼任人選備受關注，預測市場已開始交易相關合約。隨著李維特離職日逼近，人選競爭也逐漸明朗。熱門人選如下：

一、哈巴：「看漲」(市場認為出線機率約39%)

哈巴本周已超越凱利與共和黨策士詹寧斯(Scott Jennings)，成為最熱門的繼任人選。她與川普的深厚關係是最大優勢。哈巴擔任過川普過去四年的法律顧問，在川普新政府內曾任包括前司法部長邦迪(Pam Bondi)顧問等多項職務，雖曾被考慮出任司法部長，但未獲提名。她擔任辯護律師期間常在電視上為川普辯護。不過，哈巴並非沒有爭議，聯邦法院曾裁定她在新澤西州聯邦檢察官的代理任期屆滿後，仍繼續留任屬違法。

二、凱利：「看漲」(市場認為出線機率約28%)

29歲的凱利是李維特的現任副發言人，因此會是自然的「過度」人選，她熟悉白宮發言作業，也了解在川普手下擔任發言人的運作方式，也就是必須捍衛總統的路線、為川普的每一則社群貼文辯護。另外，凱利還曾多次代表白宮接受福斯新聞(FOX News)訪問，而且她曾是選美皇后，因此具備川普喜歡的鏡頭魅力特質。

三、凱蒂．米勒：「看漲」(市場認為出線機率約1%)

凱蒂與白宮關係密切。她是白宮副幕僚長米勒(Steven Miller)的妻子，曾在前副總統潘斯(Mike Pence)任內擔任發言人數年。不過，潘斯後來與川普關係惡化，這層關聯可能影響凱蒂．米勒的出線機會。

精華 FAQ

  • 報導指出，李維特預計在8月底辭職，主要是為了照顧剛出生的寶寶。她離任後，白宮發言人一職將立即成為外界與預測市場關注的焦點。

  • 目前市場最看好前川普私人律師哈巴，出線機率約39%，已超越凱利與詹寧斯。她與川普關係密切，曾擔任法律顧問，也在多項白宮相關職務中露面。

  • 凱利是現任副發言人，熟悉白宮與川普團隊運作，市場約給她28%。凱蒂．米勒則因與白宮關係密切曾被提及，但受川普圈內關係影響，機會僅約1%。

白宮 川普

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