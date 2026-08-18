佛州、阿拉斯加州、懷俄明州今天初選看點

佛羅里達州、阿拉斯加州、懷俄明州初選18日登場。(美聯社)

佛羅里達州、阿拉斯加州 、懷俄明州 初選18日登場，CNN報導，共和黨籍佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)任期期將屆滿，獲得川普總統背書的聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)可望在州長初選勝出。

2024年大選期間，媒體報導傳出唐納德斯是川普考慮的副手人選之一。唐納德斯參加共和黨州長初選獲得川普背書，卻沒獲得德桑提斯支持。CNN上個月報導指出，德桑提斯曾私下對川普表達對唐納德斯的憂慮。德桑提斯在初選當中沒有幫任何候選人背書。

過去30年來，佛州州長一直是共和黨籍，唐納德斯若在初選取得勝利，11月大選當選州長幾乎十拿九穩。不過，川普第一任執政期間，民主黨在2018年期中選舉，差一點就拿下州長寶座，德桑提斯僅以不到半個百分點的得票率差距勝選。2022年，德桑提斯爭許連任時，得票率則超過民主黨對手將近20%。

CNN分析，從共和黨跳槽的前佛州聯邦眾議員喬里(David Jolly)被看好在民主黨初選脫穎而出。

任期「二連霸」的共和黨佛州聯邦眾議員米爾斯(Cory Mills)尋求連任，但因涉嫌違反選舉資金法、威脅散布性愛影像做為報復手段以及毆襲罪指控，正在接受眾議院操守委員會(House Ethics Committee)調查。米爾斯初選面臨前新聞主播伊萊亞(Ryan Elijah)等人挑戰。共和黨佛州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)與哈里多波洛斯(Mike Haridopolos)均為伊萊亞背書。

阿拉斯加州初選出現同名同姓的兩個蘇利文(Dan Sullivan)。

阿拉斯加州初選制度相當特殊，不分政黨為何，開放式初選裡得票率最高的四名候選人皆可晉級大選。

現任共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)面臨前民主黨聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)挑戰。蘇利文還面臨教師出身的另一名候選人蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)挑戰。

懷俄明州是共和黨鐵票倉，州長以及聯邦參眾議員都因任期屆滿而面臨洗牌。

共和黨懷州聯邦參議員魯米斯(Cynthia Lummis)即將退休，川普背書的共和黨懷州聯邦眾議員海吉曼(Harriet Hageman)可望在初選勝出，成為魯米斯接班人。

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