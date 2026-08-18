李維特因被留「欺敵機」憤而辭職？白宮這麼說

白宮新聞秘書李維特將於本月底卸任，她舌戰記者的畫面廣為流傳。（美聯社）

川普總統上個月在北約峰會後對外聲稱改乘舊型的空軍一號(VC-25A)先赴英國，再換乘新空軍一號返回華府，結果其實是祕密登上另一架波音 C-32A離開土耳其 。網路盛傳與川普一同搭乘C-32A的白宮 助理娜塔莉．哈普（Natalie Harp）疑似是白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)離職的原因，理由是川普把李維特留在欺敵機上，卻帶著哈普搭另一架飛機離開。但是白宮和記者都證實，李維特根本未隨行到土耳其。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，知情人士透露舊空軍一號被當作欺敵機，裡頭坐的是國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財政部長貝森特(Scott Bessent)，兩人都知道總統搭乘的是另一架祕密飛機。

祕密飛機上則有國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，以及白宮助理哈普、諾塔(Walt Nauta)、史卡維諾(Dan Scavino)。另有多名白宮幕僚搭乘欺敵機，包括白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、白宮幕僚祕書夏夫(Will Scharf)、白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)、國務院顧問尼德漢(Mike Needham)、白宮首席撰稿人沃辛頓(Ross Worthington)、國務院禮賓司司長克勞利(Monica Crowley)。

紐約時報記者哈柏曼(Maggie Haberman)說，川普會選諾塔和史卡維諾跟著他上祕密飛機，是因為他們長期為川普擔任涉及敏感事務的職務，且與他共事多年，因此深受信任。其中，史卡維諾與川普的淵源甚至可追溯數十年前，當時他還是一名青少年，在川普旗下的高爾夫球場擔任球童。

據傳李維特亦被留在舊空軍一號上，而非跟隨川普到祕密的C-32A上。Radar Online報導引述未經證實的消息稱，李維特不滿她竟不是川普的首選，且之後才發現舊空軍一號疑似是暗殺目標。

一段在X平台上瘋傳的影片顯示，李維特與一名女子在陸戰隊一號(Marine One)直升機上交談，李維特顯得十分不安。網友猜測另名女子就是哈普，並推測兩人的談話並不愉快。一位網友留言稱李維特很生氣川普把她留在誘餌機上，駐南非的伊朗使館更助長這種猜測。

但是白宮和記者都證實，李維特根本未隨行到土耳其。

李維特在長篇離職聲明中向川普表達了感謝，並解釋說她決定卸下重擔是為了專注於自己作為母親的責任。現年28歲的是歷來最年輕的白宮發言人，今年5月生下第二個孩子後開始休產假，7月重返白宮。川普12日在社群媒體發文宣布此事，稱她是自己「最信任的助理」之一，並表示她將於8月底離任。