「祕密換機」也帶著她 川普35歲私人助理哈普受矚

年僅35歲的白宮助理哈普(右)近來受到關注，她是7月8日隨著川普總統(左)搭上第三架飛機的極少數隨行官員。（路透）

就在第一夫人梅蘭妮亞 減少公開露面之際，35歲私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)因為與川普 總統關係密切而受到媒體注意。上個月，川普因為面臨伊朗 暗殺威脅，在北約峰會結束後離開土耳其時臨時更換空軍一號專機，哈普就是奉命陪同川普祕密換飛機的極少數幕僚之一。

「每日郵報」(Daily Mail)報導，消息人士指出，哈普是跟川普關係最密切的助理，常被比喻為川普的「結締組織」(connective tissue)，甚至有人說，哈普比白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)接觸川普機會更多。

由於哈普經常列印川普想閱讀的文章與社群媒體貼文給川普，被川普身邊人士封為「人肉印表機」。川普所有出席活動與出差行程，哈普幾乎都是緊緊跟隨。

盛傳可能角逐2028年民主黨總統初選的喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)，15日在喬州一場造勢活動上，拿川普與哈普的關係嘲諷說，川普「不想在橢圓形辦公室好好工作，只想打高爾夫球跟炒股票」。

奧薩夫說：「他根本不想做事，只想蓋宴會廳，還有跟娜塔莉一起搭卡達送的那座顯然毫無防禦能力的空中宮殿去旅行。」

每日郵報報導，17日川普被CNN記者問到奧薩夫對哈普的發言時，川普要她「安靜」，把焦點放在表揚日前在加州海灘救人的男孩。

梅蘭妮亞陪同次數減半

梅蘭妮亞在川普第二任期出席活動的次數，與川普第一任期相同時期相比大約少了一半，沒參加共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的喪禮，也未出席延期後重新舉辦的白宮記者協會晚宴。

7月22日在多佛空軍基地(Dover Air Force base)四名陣亡美軍遺體移交儀式，梅蘭妮亞同樣缺席，哈普等助理陪同川普到場。

這個周末，穿著綠色無袖上衣、綁著馬尾的哈普被拍到陪同川普在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部與支持者握手。

紐約時報白宮記者哈柏曼(Maggie Haberman)與史萬(Jonathan Swan)6月出版爆料新書「政權移轉」(Regime Change)說，哈普曾傳紙條給川普寫道「我只在乎你」。

紐時記者：她是川普奶嘴

哈柏曼(Maggie Haberman)也說，總統選擇了哈普在土耳其陪同他轉移到第三架飛機，是因為對這位80歲的總統而言，她就像活生生的安慰毯。

哈柏曼16日在 MSNOW 節目中接受主持人索波洛夫(Jacob Soboroff) 訪問時指出：「哈普在某種程度上就是川普的『奶嘴』(Binkie)，是他的安慰毯(comfort blanket)。」