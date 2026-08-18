「川普曾救了我一命」哈普從骨癌患者一路走進川普核心圈

川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。（歐新社）

因為經常出現在川普 總統身邊，私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)被喻為川普的得力助手甚至心腹。哈普曾說，川普救了她一命。

加州 出生的哈普畢業於自由大學(Liberty University)。川普二度執政以來，她一直是橢圓形辦公室的核心支柱，但與川普交情可追溯回2019年6月。哈普曾說，川普救她一命。

當時20多歲的哈普正處於骨癌康復期，發表了一篇評論文章指出，川普領導的政黨真的關心醫療保險。後來她接受福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目專訪時說，川普簽署「嘗試權法案」(Right to Try Act)，允許患有絕症的病患接受沒有經過食品及藥物管理局(FDA)核准的實驗療法，對她的健康帶來關鍵影響。

哈普受訪時說，在她所住的加州，民主黨州議員為身為病患的她提供某些權利，例如有權選擇安樂死，可是那不是她想要的。

哈普接受「福斯與朋友」訪問後不久，由於適逢川普生日，川普打電話到節目現場，稱讚哈普是他簽署法案之後接受治療成功的「年輕漂亮女士」。

川普後來邀請哈普在2020年共和黨 全國代表大會(RNC)發表演說，而這場演說讓她獲得「一個美國新聞網」(One America News Network)聘用主播。

擔任OANN主播期間，哈普公開支持川普，配合川普宣傳聲稱2020年大選勝利遭到偷竊的陰謀論。透過新聞工作大挺川普，讓哈普2022年獲得進入川普幕僚團隊，後來更在川普2024年選舉團隊裡占有一席之地。

川普的社群媒體帳號原本由資深幕僚史卡比諾(Dan Scavino)管理，但後來改由哈普接手，川普重返白宮之後也持續由哈普負責。華爾街日報報導，哈普會把列印好的發文草稿拿給川普過目，獲得川普同意之後才發布貼文，但這份工作頗為繁重，因為川普帳號經常在深夜或清晨密集發文，然而哈普不與任何官員分享貼文訊息，讓川普核心圈感到挫折。

年僅35歲的白宮助理哈普(左)近來受到關注，她是7月8日隨著川普總統(右)搭上第三架飛機的極少數隨行官員。（路透）