川普政府巨富多 57名任命官身家上億元

教育部長麥克曼身家在10億以上。（歐新社）

總統川普 第二任政府可說是超級富豪俱樂部，有57名獲他任命的政府官員身家至少1億元，人數遠超他首任政府。不過財富是其次，川普最看重的還是忠誠。

美聯社報導，美國消費者權益組織「公共公民」(Public Citizen) 17日發表報告，列舉了川普政府與歷屆政府相比的各項數據。其中最受注目的是57名超級富豪裡，有17人是大使，40人是政府高層官員，包括8名內閣成員。

川普本人就是超級富豪，內閣巨富包括商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、教育部長麥克曼(Linda McMahon)、國防部 副部長范博格(Stephen Feinberg)、中小企業管理局局長羅夫勒(Kelly Loeffler)、財政部長貝森特(Scott Bessen)、總統川普的特使威科夫(Steve Witkoff)等。其中盧特尼克和麥克曼身價十億以上。

長期以來，美國總統都會向美國最富有的人尋求建議，並任命一些人擔任重要的行政領導職務，也常以大使職位來獎勵那些富有且有影響力的支持者。

但川普任命作為政府高層的超級富豪人數之多，是前三任總統(布希、歐巴馬、拜登)任命總和的4倍多，創下歷史紀錄。其中布希、拜登政府內，身家超過1億元的官員各有 5 人，歐巴馬政府內有 3 人。

美聯社指出，川普曾表示他傾向任命超級富豪為政府高層，是出於尊重他們經濟成就。從數字反映出他的用人標準，是將個人財富視為商業能力、談判實力以及成功的象徵，因此傾向於重用商界精英。

然而川普能夠重返白宮，則要歸功於中產階級及工薪階層的支持，因為川普向他們承諾降低生活成本。但現在距期中選舉不到 3 個月，這些選民顯然對川普處理經濟的方式感到不滿。

撰寫這份報告的「公共公民」共同主席吉爾伯特(Lisa Gilbert) 指出，政府高層由超級富豪把持，可能導致政策傾向大投資者與金主，有損受薪階層選民利益，令人質疑「他們究竟在為誰的利益服務？」

據統計，川普總統任命的官員有57名身價逾億的有錢富豪。照片為財政部長貝森特。(路透)

據統計，川普總統任命的官員有57名身價逾億的有錢富豪。照片為商務部長盧特尼克。（路透）