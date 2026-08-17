CBS民調：年輕一代對前景悲觀 6成民眾認經濟體制不公

AI重點 文章重點整理： 重點一： CBS民調顯示，年輕世代對買房、養家與財務保障前景更悲觀。

CBS民調顯示，年輕世代對買房、養家與財務保障前景更悲觀。 重點二： 有6成民眾認為美國現行經濟體制不公平，對現狀產生疑慮。

有6成民眾認為美國現行經濟體制不公平，對現狀產生疑慮。 重點三：民主黨人較傾向社會主義，且其對社會主義的評價高於資本主義。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)與YouGov所做的一項調查顯示，在購房、養家活口與獲得財務保障等方面益發困難下，年輕一代也對前景益發感到悲觀，進而認為美國現行的經濟體制不公平，民主黨 人也因此產生社會主義勝過自由主義的思想，在內部形成矛盾。

CBS News指出，大多數美國人都認為自由市場體制是好事，對社會主義持負面態度，而更傾向資本主義。但是拋開這些觀點不談，他們現在普遍認為，與上一代相比，買房、養家活口、獲得經濟保障都更加困難。年輕一代尤其感到機會減少。調查顯示，在45歲以下的受訪者中，有53%的人都認為他們爭取成功與更上層樓的機會要比上一代減少。

對前景的憂慮加劇，從而也產生對美國現行經濟體制的懷疑。調查顯示，有六成的民眾都認為美國現行的經濟體制不公平。

這些想法同時也反映在政治上，在民主黨內部，相較資本主義，人們反而更為傾向社會主義。調查顯示，在民主黨人之中，有58%的人對社會主義持正面看法，只有32%的人對資本主義持正面看法。同時，只有18%的人對社會主義持負面看法，反觀對資本主義看法負面的人則達50%。

這一切都是發生在美國民眾對經濟前景感到憂慮的背景下，大家始質疑整個經濟體系，並且試圖尋找不受傳統意識形態束縛的解決方案。因此儘管整體而言，美國民眾仍然傾向資本主義，但是支持社會主義的人也開始增加，尤其是認為美國經濟體制不公平的人。調查顯示，整體來看，有35%的人對社會主義持正面看法，低於對資本主義持正面看法的46%。但是在認為現行經濟體制不公的人之中，對社會主義持正面看法的有45%，反觀認為經濟體制公平的人，只有19%支持社會主義。由此顯示，人們對社會主義的看法與他們對經濟體系公平或不公平的感知密切相關。

然而人們對於社會主義的理解又是什麼？最常見的答案是在於政府控制或某種形式的政府所有與 參與。在政治層面，共和黨和獨立人士談到社會主義就會想到政府控制。但是民主黨人則是會將社會主義聯想到平等、公平和公共服務。

由此也解釋了為什麼民主黨人有許多都支持社會主義，尤其是擁有大學學歷的民主黨人比沒有大學學歷的民主黨人更傾向於對社會主義持正面態度。