史上最熱7月重傷經濟 GDP減少0.6百分點 企業生產力下降

今年7月的熱浪，使企業生產力下降，連GDP也下降了。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國7月創史上最熱紀錄，熱浪已拖累GDP約0.6個百分點。

美國7月創史上最熱紀錄，熱浪已拖累GDP約0.6個百分點。 重點二： 高溫透過停電、設備故障與員工效率下滑，壓低企業生產力。

高溫透過停電、設備故障與員工效率下滑，壓低企業生產力。 重點三：戶外勞工風險升高，2011至2021年間極端高溫造成436人死亡。

今年7月創下美國本土有史以來最熱月份的紀錄，影響小型企業、交通延誤、停電等，氣溫上升正逐漸拖累經濟。安聯人壽(Allianz)的一份報告顯示，近期美國各地的熱浪 已導致國內生產毛額(GDP)下降約0.6個百分點。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，氣候風險研究機構First Street的物理風險研究主管波特(Jeremy Porter)表示熱浪對經濟的主要損害，體現於企業生產力下降，無論是基礎設施受損、電力中斷、員工生產力降低，都會擾亂正常的商業活動。First Street分析近3萬份企業財務報告，發現熱浪便是企業第三大最常見的氣候相關擔憂，前兩大擔憂則是乾旱相關的影響。

專家表示，隨著熱浪發生的頻率和強度增加，造成的經濟損失甚至可能比其他自然災害更嚴重，因為極端高溫天氣的持續時間往往比颶風、龍捲風、洪水等災害更長。波特指出，熱浪影響範圍也通常比其他自然災害更廣，城市地區尤其脆弱因為更容易積聚熱量，而且經濟活動高度集中。

部分地區因應對極端高溫的能力不足，經濟影響尤其嚴重。波特指出西北部、中西部、東北部等地區歷史上從未經歷過如此高溫，也沒有適應這種風險。這些地區的企業可能缺乏在高溫天氣下運作所需的基礎設備、空調，或彈性的工作時間，這可能迫使企業縮短營業時間，甚至停業數日。

明尼蘇達州的運河公園釀酒公司(Canal Park Brewing Company)的情況就是如此，7月中旬的時候空調突然故障，只得關門一天、暫停戶外露台服務三天。餐廳經理尼米(Alex Niemi)表示夏季是收入旺季，僅僅那幾天就打亂了整個月的計畫，「我們這裡很少有超過華氏90度的日子，所以那時連續幾天空調都開到最大功率，我認為那就是導致故障的原因。」而就算不故障，電費也將是小型企業的一大重擔，尤其是人工智慧(AI)資料中心大幅興建後電費節節上漲。

除了經濟，勞工本身亦受威脅，從事戶外工作包括建築業、製造業、農業的工人尤其面臨風險。聯邦數據顯示2011年至2021年間極端高溫造成436名工人死亡，平均每年40人。研究還表明與高溫相關的死亡人數是低估的，因為死亡證明通常會將潛在疾病列為死因，而不是溫度等外部因素。