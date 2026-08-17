不僅電價 AI巨額支出驅使萬物齊漲 學者：短期推高通膨

美國物價連連上漲，圖為紐約民眾在超市購物。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI巨額投資推升晶片、軟體與電費成本。

AI巨額投資推升晶片、軟體與電費成本。 重點二： 科技商品價格上漲，短期通膨壓力加劇。

科技商品價格上漲，短期通膨壓力加劇。 重點三：學者認為AI長期可降價，但先承受漲價。

美國企業在人工智慧(AI)領域的巨額支出，正以電費帳單和各種方式推高物價。經濟學者表示，企業對AI大舉投資，預計將在短期內繼續推高通 膨。從長遠來看，AI可以透過提高企業效率來降低價格，但在此之前，消費者恐怕必須承受物價上漲帶來的陣痛。

消費者物價指數(CPI)上周數據顯示，7月通膨年增率為3.4%，與經濟學者預期一致。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心商品價格(Core goods)較上月上漲0.2%。但包括基礎硬體和軟體產品在內的資訊科技商品，價格上漲速度要快得多，7月較上月增加1.4%。這表示，通膨率持續遠高於聯準會年度目標2%。技術成本不斷上漲，是推高商品價格的關鍵因素。

美國銀行(BOA)證券經濟學者朱諾(Stephen Juneau)表示：「大規模AI相關建設需要晶片，消費品也需要晶片。現在消費者正與企業爭奪這些產品。」

AI需要強大運算能力，支撐AI運作的半導體需求大增；消費者與企業爭用晶片等產品，導致晶片成本上漲，外加圖形處理器和電腦儲存設備需求強勁，促使電子產品製造商提高智慧型手機、電腦、軟體等科技配件價格。

朱諾指出，為消費性電子產品零件支付更高成本的企業，正將成本轉嫁消費者。隨著消費者付費訂閱功能強大的生成式AI工具，軟體成本也在上漲，平均每月花費約20至30元。

AI也以其他方式推高消費價格。資料中心消耗大量能源，國家電網壓力大增，國人的公用事業帳單因此上漲。最新CPI數據顯示，7月電價比去年同期上漲4.2%。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學暂亞羅斯(Bernard Yaros)指出，預計物價飆升將在未來兩年內，持續對核心通膨產生非比尋常的推高作用。受到科技驅動的通膨壓力，將比其他目前推高消費價格的因素(如美國加徵關稅和伊朗戰爭導致能源成本上漲)，持續時間更長。

專注於AI和消費者行為的紐約哥倫比亞商學院教授強森(Eric Johnson)表示，「以前人們常說，牛奶價格會影響人們對生活開銷的感受。如今，手機就是新的牛奶。」