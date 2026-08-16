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民主黨2028總統初選日程出爐 南卡打頭陣 愛阿華和新罕布夏遭推遲

編譯俞仲慈／綜合報導
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民主黨13日在德州奧斯汀舉行全國委員會夏季會議，敲定2028年民主黨的總統初選由...
民主黨13日在德州奧斯汀舉行全國委員會夏季會議，敲定2028年民主黨的總統初選由南卡羅來納州(1月22日)與內華達州(2月1日)率先舉行投票。圖為紐約州6月舉行期中選舉投票。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民主黨公布2028初選日程，南卡州將率先登場。
  • 重點二：新罕布夏與愛阿華被延後，初選順序大幅重排。
  • 重點三：新安排凸顯爭取非裔、拉丁裔與工會選民。

民主黨大刀闊斧調整2028年總統初選日程，將多元化州排入首批名單，除了公布南卡羅萊納州率先初選，並排定其他六州初選順序，其中傳統上最先舉行初選的新罕布夏和愛阿華初選均被延後，引發支持者關注。

紐約時報報導，民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)15日公布2028總統初選日程，南卡州定於2028年1月22日率先初選，隨後依序是內華達(2月1日)、新罕布夏(2月8日)、新墨西哥(2月15日)、密西根(2月22日)與維吉尼亞(2月29日)。

民主黨2028總統初選日程 資料來源：世界日報整理
民主黨2028總統初選日程 資料來源：世界日報整理

DNC主席馬丁(Ken Martin)指出：「六個州、不同地區、不同社區、不同經歷，但我們共同組成通往白宮的路線圖。」並強調：「想要贏得大選，必須經過實戰檢驗，在全國各地不同社區進行競選活動並爭取選民支持。」

拉攏非裔和拉丁裔選民

過去數十年原本來由愛阿華和新罕布夏兩個白人州領跑初選，如今改由南部兩州和西部兩州出線，凸顯民主黨積極拉攏非裔和拉丁裔選民的企圖心，曾參加民主黨總統初選的前佛蒙特州州長迪恩(Howard Dean)表態支持新初選日程：「這些州整體情況更能代表美國，而愛阿華與新罕布夏不然。」

作為南方領跑初選的南卡州在2008年歐巴馬、2016年喜萊莉(Hillary Clinton)以及2020年拜登爭取提名時，比起愛阿華和新罕布夏更具關鍵性，此三人在該州龐大的非裔人口擁有絕對優勢，尤其非裔選民占民主黨初選選民半數以上，至於內華達和新墨西哥緊追其後，意味著參選人在初選階段必須爭取更多拉丁裔選民支持。

值得注意的是，總統初選日程變更可能引發民主黨進步派和自由派的分歧提前浮上檯面，南卡州前DNC成員布朗(Boyd Brown)直言：「我們北方的初選選民可能與南卡州初選選民略有不同，我們無法擺脫其他地方那種覺醒意識形態的影響。」

進步派策士史密斯(Nina Smith)則持不同意見，認為南卡州非裔選民立場務實且傾向支持溫和派：「經歷過種族隔離制度等其他壓迫性制度洗禮，會迫使你採取這種態度。」並呼籲進步派候選人必須傾聽選民心聲，調整政見：「很多非裔選民並不一定認同進步派提出的觀點和論點。」

6州工會影響力不容小覷

另外率先舉行總統初選的六州其工會影響力不容小覷，內華達擁有賭城拉斯維加斯龐大的服務業；密西根擁有汽車工業與相關製造業支撐；維吉尼亞聯邦員工人數也超過其他任何州，迪恩強調：「勞工仍然至關重要。」

民主黨候選人必須在擁有43張選舉人票的州投入大量時間資源，目的就是讓民主黨人順利入主白宮，布朗直言：「這不是社交俱樂部或辯論俱樂部，而是攸關整個政黨。」

民主黨13日在德州奧斯汀舉行全國委員會夏季會議，圖為民主黨全國委員會主席馬丁主持...
民主黨13日在德州奧斯汀舉行全國委員會夏季會議，圖為民主黨全國委員會主席馬丁主持會議。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據DNC公布的日程，2028年民主黨總統初選將由南卡羅萊納州率先舉行，時間訂在1月22日，之後依序才是內華達、新罕布夏等州。

  • 最受關注的是，過去常最早舉行初選的愛阿華與新罕布夏都被重新安排，尤其愛阿華不再領跑，顯示民主黨想打破以白人州主導的傳統。

  • DNC希望候選人先在更能代表全美的州接受檢驗，藉此拉攏非裔、拉丁裔與勞工選民，也讓候選人在不同社區與政治環境中證明自身競爭力。

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