民主黨「奇招」攻深紅州 自家參議員退選 改挺獨立候選人

民主黨 人今年試圖在共和黨 占絕對優勢的深紅州擊敗共和黨參議員，但他們採取的新策略卻反其道而行：退出競選。

華盛頓郵報 報導，民主黨策士、前總統柯林頓的首席政治顧問索斯尼克(Doug Sosnik)表示必須另闢蹊徑或跳出固有思維，才能拓展選戰戰場。」

內布拉斯加、愛達荷、南達科他等州都是共和黨大本營，這三州的民主黨參議員候選人在初選後已經退出競選，為獨立候選人奧斯勃恩(Dan Osborn)、阿基里斯(Todd Achilles)、本斯(Brian Bengs)掃清障礙。一些民主黨人希望這幾位溫和的獨立候選人能夠爭取到足夠多的共和黨人和中間選民支持，這些選民原本絕對不會投給民主黨。

這些獨立候選人都是退伍軍人，他們傾向於迴避政治上容易引發分歧的議題，而是專注於受歡迎的政策，並借鏡兩黨的言論，只是一直描繪兩黨為同個腐敗政治體制的兩面。他們起草的政策綱領都有共通點，包括終止選區畫分不公、減少國債、加強限制國會內部內幕交易等。

針對內州、愛州、南達科他州的選情，目前鮮有無黨派民調，但預計這三位獨立候選人都將面臨艱苦戰鬥。內州的奧斯勃恩勝算相較最大，他是工會領袖出身，在上次競選中僅以7個百分點落敗。

然而這項策略在民主黨人認為最有希望奏效的蒙大拿州卻失敗了。一些全國性的民主黨團體支持無黨籍候選人、蒙大拿大學系統負責人鮑德納(Seth Bodnar)，但首次參選的民主黨候選人班克黑德(Alani Bankhead)拒絕在10日截止日期前退選，空軍退伍的她認為支持獨立候選人的策略是很糟的主意，長遠來看會損害民主黨的利益，「如果你想重塑民主黨的形象，那就應該透過重塑品牌來實現，而不是支持獨立候選人。」她還表示，要求民主黨候選人退出競選是違背選民意願、極為不妥的一步棋，將進一步激怒選民。

南達科他州民主黨參議員候選人博迪翁(Julian Beaudion)在退選前受訪表示，要求民主黨人退選「對州和地方黨部的損害，遠大於對全國品牌的損害」，並說他退選是個人原因，並非為了幫助本斯。