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民主黨多州初選投票率高 期中選舉看好？

編譯俞仲慈／綜合報導
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民主黨今年在多州舉行黨內初選投票人數創下數十年最高紀錄，大幅提高民主黨選情，但這股初選熱度仍否延續至11月期中大選，讓民主黨一舉奪回國會控制權，仍有待觀察。

美聯社報導，11日民主黨威斯康辛州長初選，投出近80萬張選票，投票率約22%，創下20多年來期中選舉最高紀錄；此前密西根州民主黨初選，投票人數更高達150萬人，投票率超過18%，也創下該州期中選舉投票紀錄。

這股熱情不僅出現在中西部地區，今年3月德州聯邦參議員初選投票人數約230萬，投票率超過12%；5月份喬治亞州長初選投票人數超過100萬，投票率約13%，雙雙創下民主黨自2002年以來最高初選投票率紀錄。

由於川普總統支持率低迷、通膨高漲加上伊朗戰事，有助於拉抬民主黨聲勢，前總統歐巴馬白宮顧問阿克塞爾羅德(David Axelrod)指出：「最大新聞就是民主黨投票率非常高，這種情況會一直持續。」

上周共和黨在威斯康辛和密西根的州長初選投票率，分別為14%和11%，與以往共和黨期中選舉初選投票率一致，因此川普預計下個月出席德州期中選舉大會，激發支持者踴躍投票，全國共和黨國會委員會(National Republican Congressional Committee)發言人麥克馬裡內拉(Mike Marinella)強調：「眾院共和黨人帶著充足經費、強勁聲勢與強大候選人，加上久經考驗的競選運作方式迎接11月，目標是在關鍵時刻動員選民投票。」

密西根州立大學(Michigan State University)政治學教授施密特(Corwin Smidt)表示，對民主黨來說，初選投票率提高是個「好兆頭」，尤其「備受媒體關注的候選人」會激發投票意願，不過初選競爭激烈可能造成民主黨分裂。

佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)樂觀預測：「為對抗川普、建立民主黨掌控的參眾兩院，我們必須團結一致，我認為每個人都明白有多麼重要。」施密特也認為，只要民主黨展現強大競選動力，有望奪回國會主導權：「如果我們能像2024年那樣掀起全國浪潮，那麼選情就會變得更加明朗。」

精華 FAQ

  • 因為威斯康辛、密西根、德州與喬治亞等州都出現數十年來最高或近年最高的初選投票率，顯示民主黨支持者動員力強，外界因此看好其期中選舉前景。

  • 威斯康辛州長初選約80萬票、投票率22%；密西根州約150萬票、投票率逾18%；德州參議員初選約230萬票；喬治亞州長初選也突破100萬票。

  • 因為初選的高投票率不一定能完整轉化成期中大選選票，且黨內激烈競爭可能造成分裂；共和黨也將靠川普助選、經費與組織動員來反制。

民主黨 投票 初選

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