川普2024年主打「食品物價宣傳照」成期中選舉夢魘

川普2024年以總統候選人的身分在他的貝德明斯特高爾夫俱樂部內，站在堆滿水果、牛肉、麥片、牛奶和其他生活必需品的桌子之間，指責拜登政府導致食品雜貨價格飆升。(路透)

兩年前，當時還是共和黨 總統候選人的川普 在新澤西州舉行記者會，站在擺滿食品雜貨的桌前供記者拍照，強調民主黨執政期間通貨膨脹嚴重，並信誓旦旦地承諾他會降低物價。然而兩年後的今天，重回白宮的川普當年這些主打食品物價的宣傳照與他的承諾已成為共和黨在11月期中選舉 的夢魘。

2024年8月15日，川普在他的貝德明斯特高爾夫俱樂部(Bedminster golf club)內，站在堆滿水果、牛肉、麥片、牛奶和其他生活必需品的桌子之間，指責拜登政府導致食品雜貨價格飆升。這場精心策劃的造勢活動，配上顯示物價上漲的圖表，旨在打擊民主黨對手賀錦麗(Kamala Harris)）的聲勢，並凸顯川普的核心承諾：只有他才能抑制通貨膨脹，降低生活成本。

然而兩年過去了，承諾很豐滿，現實卻是很骨感：汽油和食品價格上漲擠壓家庭預算，生活成本已成為選民最關切的問題。根據根據路透/益普索民調顯示，隨著11月期中選舉迫近，選民卻出現近10年來首次在經濟治理方面傾向民主黨而非共和黨的現象。

68歲的卡尼(Sheila Carney)是川普的支持者，她在距離貝德明斯特高爾夫俱樂部不遠的一家超市外，一邊抱怨物價，一邊把價值70美元的食品雜貨搬進車裡。但她只買了一些肉、洗滌劑和一箱12罐裝的冰茶。

對卡尼來說，這些食品雜貨的價格證明川普之前斥為民主黨「騙局」的物價上漲問題，現在仍然是許多美國人的日常生活負擔。

卡尼說：「這是真的。他可以否認，但事實就是如此。」。她是醫院行政助理，為了幫兒子償還學生貸款，她延後退休。她表示，「川普什麼都沒做。」

路透對美國勞工統計局追蹤的26項食品雜貨進行了分析，這些食品雜貨都曾出現兩年前川普在貝德明斯特高爾夫俱樂部的記者會上。分析顯示，在川普第二任總統任期的前19個月裡，物價上漲了3.4%。

這一漲幅不到前總統拜登任期同期漲幅的四分之一，但仍未達到川普降低物價的承諾。咖啡、牛肉和蘋果等商品價格的飆升，抵消了雞蛋和奶油等商品價格的下跌。

卡尼表示，伊朗戰爭導致食品雜貨和汽油價格高漲，是她感到失望並考慮在期中選舉放棄投票的原因之一。卡尼的不滿也印證了最近民調顯示共和黨人對期中選舉的熱情不如民主黨人的結果。