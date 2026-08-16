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ICE打擊移民改或廢 民主黨內意見分歧

編譯盧炯燊／綜合報導
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民主黨全國委員會夏季會議13日在德州開會，移民政策成為焦點，對是否廢除ICE，激...
民主黨全國委員會夏季會議13日在德州開會，移民政策成為焦點，對是否廢除ICE，激烈辯論。圖為移民維權人士1月在紐約市為明州遭ICE執勤時衝突遇害的人士伸冤，要求廢除ICE。(路透)

民主黨人一直嚴厲指責川普總統利用移民暨海關執法局(ICE)，作為強硬打擊移民的工具，然而在是否廢除或改革ICE問題上，卻出現兩極分歧，暴露了在期中選舉前夕黨內所存在的分歧。

美聯社報導，民主黨全國委員會15日在德州奧斯汀((Austin) 舉行夏季會議，就ICE的問題通過兩個不同政策立場，一個是要求做出具體改革，另一個是要求將之廢除。

這些政策立場不具約束力，也不會成為期中選舉黨綱(大選黨綱將在2028年黨代會上確定)，但反映了黨內對重大問題的分歧，候選人會自行決定他們在問題上的立場。

自2018年川普首次執政期間，ICE 一直是進步派要求改革的核心議題，今年7月又再發生兩宗涉及ICE的致命槍擊事件後，黨內要求廢除ICE的呼聲再起。

來自路易斯安納州的民主黨全國委員強生(Michele Johnson)，提出廢除ICE的議案，聲稱現在是民主黨人表明立場的時候了。她指出ICE的前身「移民及歸化局」(Immigration and Naturalization Service) 被解散，可以作為先例。

然而，現任密蘇里州民主黨副主席伊馮娜·里夫斯-鍾(Yvonne Reeves-Chong) 表明反對，指這個提案只有小部分支持民主黨的選民支持，而另一大部分則會「強烈反對」。

她「強烈建議先集中精力贏得選舉，這樣才能制定真正有效的政策」。

民主黨13日投票通過2028年總統初選時程，決定由少數族裔人口較多的南卡州與內州...
民主黨13日投票通過2028年總統初選時程，決定由少數族裔人口較多的南卡州與內州率先開跑投票，盼藉由多元選民結構，協助民主黨2028奪回白宮。圖為民主黨全國委員會夏季會議13日在德州開會，黨員出席勞工會議。(美聯社)

來自明州的民主黨全國委員會主席馬丁(Ken Martin) 未有表態，但他早前接受媒體訪問時表明，這次夏季會議的重點，應該是民主黨人認為政府處理移民問題的方式，包括出動海關及邊境保護局(CBP)的做法，是完全不可接受的。

他又說，無論民主黨人在改革、廢除或其他任何改變現狀的方式上持何種立場，他們團結起來的一點是，就是都認為 ICE、CBP以及聯邦政府目前的做法都應該停止，必須有更好的方法。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，只有39%的美國成年人認可川普在移民問題上的表現，低於他第二任期開始時的49%。

精華 FAQ

  • 在德州奧斯汀的夏季會議上，民主黨全國委員會就ICE通過了兩項政策立場，一項主張具體改革，另一項則主張直接廢除。

  • 因為自2018年以來ICE一直是進步派關注焦點，而今年7月又發生兩宗涉及ICE的致命槍擊事件，使廢除ICE的呼聲再次上升。

  • 根據美聯社-NORC最新民調，只有39%的美國成年人認可川普處理移民問題的表現，明顯低於他第二任期開始時的49%。

移民 ICE 民主黨

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