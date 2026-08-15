華郵預測2028總統人選：共和黨2強競逐 民主黨局勢未明

現任國務卿魯比歐、副總統范斯是共和黨2028潛在候選人。(美聯社)

「華盛頓郵報」統計下屆美國總統可能參選者，共和黨 仍是副總統范斯與國務卿魯比歐兩強競逐；民主黨 欠缺領袖，多位年輕世代網路聲勢看漲。各界關注期中選舉後進步派席次變化對人選的影響。

華盛頓郵報（Washington Post）13、14日統計下任美國總統選舉兩黨可能參選者的排名，華郵 依新聞事件與話題等已進行4輪統計，2028年底總統川普（Donald Trump）的接班人選，將影響後川普時代美國政局。

共和黨現任副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）仍領先。民主黨局面難料，現任州長、國會議員、前任官員等被點名。

副總統范斯

挾執政優勢，副總統范斯顯然是川普接班人，他是美國政府第2把交椅，貼近川普意志，在未成功的美國、伊朗和平會談擔當重任，並領導聯邦政府打擊詐騙問題。

范斯近期4度成為父親，預料很快將決定是否投入選舉。范斯陣營已展開動作，出版以宗教為主題的著作，並與攸關提名的各州高階黨代表關係密切，川普雖未表態支持，但私下告訴金主支持他，但對最後人選態度開放。

國務卿魯比歐

古巴裔的魯比歐長期擔任參議員，熟稔國際事務與聯邦政府運作，建制派認為他是最符合資格的共和黨下任總統人選。

魯比歐的政治路線較川普支持者「讓美國再次偉大運動」（MAGA）群眾更趨傳統保守，部分共和黨高層認為他仍有機會，但不少人相信黨內不會輕易放棄MAGA路線。

共和黨參議員

德州聯邦參議員暨前總統參選人克魯茲（Ted Cruz）、密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）、阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）也被點名。克魯茲屬傳統共和黨建制派，是范斯與MAGA孤立主義之外的選擇，不過全黨除了范斯與魯比歐外，其他人機會不高。

現任、前任州長官員及其他

佛羅里達州長暨前總統參選人迪尚特（Ron DeSantis）2027年將卸任，參選總統可維繫政治實力；商界出身的前維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）可吸收中間選票。此外，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）也被華郵列入可能人選。

擔任總統顧問，不具公職身分的川普長子小川普（Donald Trump Jr.）長期處理家族與海外事務；電視名嘴前福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）擁有高知名度及基層實力，被列為黑馬。

民主黨2024年大選遇重大挫敗，國會兩院盡失多數，核心高層年邁，至今未出現顯著領袖人物，年輕世代掀起要求改革與交棒的聲浪。左派人士在期中選舉初選擴展版圖，老將落馬，多位年輕政治人物被點名出馬角逐總統，各界關注這股勢力對2028年選戰的影響。

民主黨新星

39歲的喬治亞州聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）是自由派媒體力捧的對象，出身媒體界的奧索夫僅有一屆議員資歷，但口才流利、外型佳，社媒影響力高，頗具總統相。

非裔的馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）與首位非裔喬治亞州聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）也被點名。3人都被認為可循前總統歐巴馬（Barack Obama）崛起的希望與改變路線，吸收年輕及多元族裔選票。

前副總統暨前總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐森（Gavin Newsom）等。

自由派出身的賀錦麗意外成為上屆美國總統候選人，落敗後活躍於民主黨左翼社群。她近期參與助選，提出取消選舉人團制度與增加最高法院大法官人數等激烈主張。

紐森擁有現任加州州長資源優勢，長期被黨內看好，但私生活話題不斷。他近期承認和妻子因稅務問題被司法盯上，認為因意在總統大位遭打壓。

行事低調的夏皮洛（Josh Shapiro）擔任搖擺州賓州州長，經常評論重要事件，屬民主黨中間派，頗受當地好評。賓州州長11月將改選，猶太裔的夏皮洛若連任，黨內地位勢必提高。

紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）等。

36歲的歐加修-寇蒂茲在美被暱稱AOC，華人社群叫他歐凱秀，屬左派民主社會主義者（Democratic Socialists of America，DSA）聯盟，擁有廣大社媒支持，近期在多個共和黨州成功輔選DSA成員及左派人士。

AOC是美國話題人物，婚姻、凍卵等私生活都是焦點，近期民調已小幅領先紐森等人，她不排除任何選舉可能。

前太空人暨亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與公開已婚同志身分的前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等也是可能人選。