川普拉抬共和黨紐約州長候選人選情 在紐約長島打治安牌

川普總統(左)14日在紐約州長島演說，支持納蘇郡郡長布萊克曼(右)競選紐約州長。(美聯社)

川普 總統14日到訪紐約長島 ，在花園市(Garden City)的納蘇郡警察學院發表演說，並公開為共和黨 紐約州長候選人、現任納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)拉抬聲勢。距離11月選舉不到三個月，川普此行也讓長島再次成為紐約州長選戰焦點。

川普此次應布萊克曼邀請到訪納蘇郡。布萊克曼正挑戰尋求連任的民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)；近期民調顯示，雙方差距正在縮小。最新錫耶納學院(Siena College)民調中，霍楚以49%對39%領先布萊克曼10個百分點；相比6月時20個百分點的差距，已縮小一半。

在這樣的背景下，川普把治安作為此次長島行程的核心議題。他在納蘇郡警察學院宣傳最新聯邦調查局(FBI)犯罪數據，強調全美暴力犯罪持續下降。初步數據顯示，2025年全美暴力犯罪較前一年下降約9.3%，其中謀殺及非過失殺人下降18.1%。

川普政府希望藉此突出其「法律與秩序」政策，也與布萊克曼長期主打的治安形象相呼應。布萊克曼在納蘇郡一直強調支持警方、打擊犯罪，並把公共安全列為競選州長的重要議題。

移民執法也是兩人政治立場高度重疊的另一項議題。布萊克曼一直支持納蘇郡與聯邦移民暨海關執法局(ICE)合作，而紐約州今年通過法律，要求地方政府終止部分與ICE的合作安排。布萊克曼已公開反對這項要求，並把移民執法納入其州長選戰訊息。

川普此次到訪也因此具有明顯政治意味。除了宣傳犯罪率下降，他也藉現場演說批評民主黨在治安及移民問題上的政策，試圖把共和黨塑造成在公共安全議題上更強硬的一方。

不過，犯罪政策研究人士指出，全美暴力犯罪下降並非始於川普重新執政後。疫情後，全國多地犯罪率已持續下滑，包括沒有大規模聯邦介入的城市，因此難以把整體下降完全歸因於單一政府政策。

民主黨方面則試圖把選戰焦點拉回生活成本。川普到訪期間，反對者在附近納蘇社區學院(Nassau Community College)一帶集會，批評食品、汽油等日常開支上升，認為共和黨不應只把焦點放在治安及移民。

現場同時聚集不少川普及布萊克曼支持者，有人一早便到場排隊，希望親眼看到川普。支持者表示，他們認同布萊克曼在治安及減稅上的立場；反對者則批評川普及布萊克曼無法解決一般家庭面臨的生活成本壓力。