選民對AI焦慮成候選人聚焦政見 關注度勝以色列、種族主義

位於賓州塞勒姆鎮的一座核電廠旁，亞馬遜正在興建大型數據中心。期中選舉候選人已聚焦數據中心做為政見。(美聯社)

華盛頓郵報14日報導，美國人對人工智慧(AI)的焦慮感，在期中選舉形成一股政治力量，參選人紛紛就AI對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見，兩黨對於數據中心興建計畫相互較勁。

根據華郵 針對截至10日為止仍在參選的1200個競選網站分析，今年有數百名角逐聯邦參、眾議員或州長的參選人，在競選網站上清楚說明與AI或數據中心有關的政見，全國各地選舉近40%都有AI議題。

根據統計，兩黨候選人競選網站上對於AI政策的關注程度，甚至超過對以色列 、製造業、種族主義 等長期存在的政治議題關注。

資深選舉專家、民調專家以及政治分析家表示，很少看到一個新議題能如此迅速崛起成為政治上一股力量。

維吉尼亞大學(University of Virginia)政治研究中心選舉分析師康狄克(Kyle Kondik)：「AI已經從無人在意的事物變成無所不在。」

有意在2028年問鼎白宮的潛在競爭者，例如副總統范斯、加州州長紐森(Gavin Newsom)，也都已經在討論AI政策。

但政治專家說，兩黨目前都還沒樹立能讓對AI技術感到憂慮的選民產生共鳴的明確立場。政治諮詢與公關公司「彈弓策略」(Slingshot Strategies)合夥人凱斯(Alyssa Cass)說：「誰能做到這點，誰就能獲得豐厚政治回報。」

多項民調顯示，相當高比率的美國人對AI在經濟當中的扮演角色「非常憂心」，不希望數據中心蓋在自家附近，認為將造成水電費漲價、AI導致勞工丟掉飯碗，民眾普遍認為AI弊多於利。

共和黨民調公司Cygnal創辦人兼執行長布坎南(Brent Buchanan,)表示，去年底開始在焦點團體(focus groups)察覺一種新模式，某位受訪者會主動滔滔不絕抱怨AI或數據中心，引起在座其他人用更尖銳的批判齊聲撻伐AI。

德州是數據中心興建熱門地點之一，共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)一改原本對興建計畫毫無保留的支持，本月稍早頒布全面監督法規。川普總統說，艾伯特犯下錯誤，拋棄數據中心能夠創造的區域經濟利益。

爭取連任的民主黨新澤西州聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone)在初選遭到對手、社區倡議人士許約翰(John Hsu，音譯)批評對數據中心相關的住宅電費上漲無所作為。

身為中間派的帕隆6月在初選勝出，幾周之後抗拒民主黨團高層指示，轉而支持禁止全國數據中心的提案。