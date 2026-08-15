華府二戰紀念碑遭噴漆 肯州女被捕涉重罪 川普怒斥畜牲

臉書帳號名為洛夫韋爾的女子發布影片，她從包裡拿出噴漆，噴塗華府國家廣場的二戰紀念碑。(截自臉書)

首都華盛頓國家廣場(National Mall)的二次大戰紀念碑(World War II Memorial)附近遭人噴漆破壞，一名涉案女子被捕及被控兩項重罪，川普 總統怒斥是「畜牲」所為！

綜合美聯社，今日美國(Usa Today)等報導，事發於13日，一個臉書帳號為洛夫韋爾(Melissa Lovewell)的女子，在社群平台發布一段影片，顯示她從包裡拿出幾罐噴漆，然後開始噴塗位於林肯紀念堂(Lincoln Memorial)倒影池東側的二戰紀念碑。

她用紅漆噴上「乾淨的手，骯髒的錢」(Clean hands dirty $) 字樣，同時在紀念碑噴泉倒入發泡劑。

她在影片中說「我會在這裡等著被捕……是我幹的，我拍攝了下來了。」在另一段影片裡，她表示將會自首，在貼文裡聲稱自己已在華府 停留了三個星期，她於14日遭逮捕。

根據她的肯塔基州 駕照，其真實姓名為梅莉莎·法里斯(Melissa L. Farris)，來自肯州伊麗莎白鎮(Elizabethtown)。

美國公園警察(U.S. Park Police)一名警員也認出法里斯，於8月10日在距離紀念碑僅幾個街區，因「非法在聯邦土地上露營」而遭警方逮捕，她當時還直播逮捕過程。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)表示已控告法里斯兩項重罪，分別是「破壞美國財產」及「損毀退伍軍人紀念碑」，兩項罪名最高可判處十年監禁。

她斥責法里斯的舉動是卑鄙的攻擊，「這座紀念碑是為了紀念那些為我們的自由而戰並犧牲的美國人，包括我的父親和祖父。」

川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，怒斥這次破壞是「畜牲」(animals) 所為。他說，「這簡直是對在二戰中犧牲的美國英雄們最大的侮辱，是連串破壞國家廣場事件的最新一起。先是倒影池，現在又是這個。我們正在追查他們！這些畜牲是從哪裡來的？？？」

負責維護二戰國家紀念碑的非營利組織「國家二戰紀念碑之友」與「海外戰爭退伍軍人協會」也分別嚴厲譴責，指破壞行為對退伍軍人及其家屬極大的不尊重。他們認為可以表達不同觀點及辯論，但絕不應將紀念碑做為破壞的目標。

華府國家廣場的二戰紀念碑遭噴漆破壞，國民兵正在現場戒備。(路透)