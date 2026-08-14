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每月10萬元…真實社群賣「貼文搶先看」 川普挨告違憲

編譯季晶晶／綜合報導
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川普總統擁有的真實社群，特定會員可以用高價會費早一步獲知川普貼文，被民間團體控告...
川普總統擁有的真實社群，特定會員可以用高價會費早一步獲知川普貼文，被民間團體控告違反憲法第一修正案。（美聯社）

新聞自由基金會(Freedom of The Press Foundation)與非營利調查性新聞機構The Intercept，周三在紐約聯邦法院提告，挑戰社群平台「真實社群」(Truth Social)販售川普總統貼文「搶先看」權限的計畫。這項服務每月最高要價10萬元。

原告主張，這項服務違反美國憲法第一修正案保障民眾平等取得總統公開聲明的權利。訴狀指出，川普2025年重返白宮後，在Truth Social發布數千則貼文，許多內容沒有經過白宮正式公告，這項服務違反美國憲法第一修正案保障民眾平等取得總統公開聲明的權利。訴狀指出，川普2025年重返白宮後，在Truth Social發布數千則貼文。

川普是Truth Social母公司的最大股東，被質疑把可能影響市場的政府資訊提供給付費客戶，讓自己從中獲利。高頻交易公司若搶先取得政策消息，可透過演算法快速下單，從中謀取暴利。這起訴訟將川普與其他白宮官員列為被告，但未將川普媒體與科技集團(TMTG)列為被告。

川普媒體回應，左翼運動人士企圖利用法院審查川普並傷害股東。該公司強調，付費客戶只比其他人稍快取得公開貼文，屬行之有年的商業慣例。目前已有逾10名客戶訂購，多數是高頻交易公司。

精華 FAQ

  • 原告包括新聞自由基金會與非營利調查性新聞機構The Intercept，兩者在紐約聯邦法院提告，挑戰Truth Social販售川普貼文搶先看權限的做法。

  • 原告認為，總統公開聲明應讓民眾平等取得，不應由付費客戶優先觀看；若以高價提供搶先看，將違反美國憲法第一修正案保障的相關權利。

  • 川普媒體表示，這只是比其他人稍快看到公開貼文的商業模式，屬於行之有年的慣例，並批評左翼人士藉由訴訟審查川普、傷害股東利益。

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