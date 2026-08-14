挑戰法院禁令 甘迺迪中心董事會表決通過：外牆將加川普名

在法官裁決拆除甘迺迪中心的川普字樣後，甘迺迪中心董事會決定以另外方式將川普名字再加上去。（歐新社）

華府 地標「甘迺迪中心 」(Kennedy Center)未來走向的爭議13日再升溫，川普 總統在董事會中的盟友採取行動，計畫以改建的方式向川普致敬，但恐違反聯邦法院命令。

美聯社報導，甘迺迪中心透過視訊方式召開董事會，討論數小時後投票決定在建築物正面加上川普的名字，使該中心的外牆文字改為「由川普總統修復和翻新的甘迺迪中心」(The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated By President Donald J. Trump)。

此外，建築物前的廣場也將以川普命名，場館大部分空間將關閉兩年，進行大規模整修。

甘迺迪中心董事會因公職擔任「當然成員」(ex officio member)的俄亥俄州民主黨聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)及其律師表示，這些改變是對聯邦地區法院法官古柏(Christopher Cooper)先前裁決的重大挑戰。

古柏今年5月裁定，先前加裝在建築物上、拼寫川普名字的字母屬違法並下令移除，聯邦政府未能說服法院推翻此裁決；古柏另駁回原訂7月5日生效、為期兩年的甘迺迪中心關閉計畫，稱先前董事會通過該案的投票「準備不足、且結果似乎早已預定」。

畢提發布聲明表示，「此次行動顯然是企圖規避法院的裁決，也違背國會通過的法規，我將繼續為這座珍貴的國家紀念場所奮鬥」。

路透引述知情人士的說法報導，證實甘迺迪中心董事會的決定。

紐約時報則援引一份決議報導，該中心「希望以一切合法手段，承認並表彰川普總統對該中心存續所做、具決定性且前所未有的貢獻」。

畢提則已就違法更名及關閉計畫，對聯邦政府與甘迺迪中心提起訴訟。

羅德島州民主黨聯邦參議員、董事會當然成員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)批評這是該場董事會為「假會議」，說道：「今天發生的事，不過是為總統數月前做出且董事會未經妥善審查程序便試圖執行的決定蓋上橡皮圖章罷了」。