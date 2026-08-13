川普與馬斯克曾決裂1年 華爾街日報揭世紀大和解內幕

美國總統川普（左）5月13日抵達北京首都國際機場出席歡迎儀式時，與世界首富馬斯克（右）交談。(美聯社)

美國總統川普 與全球首富馬斯克 曾締結現代美國史上最不尋常且最重要的政治聯盟之一，但兩人將近一年前公開決裂，各方一直試圖讓他們重修舊好。直到川普與馬斯克今年5月一同搭乘空軍一號飛往北京，才為將近一年的努力畫下句點。

華爾街日報13日報導，當時在機上的人士表示，川普與馬斯克看來十分友好。馬斯克談到在美國興建新工廠的計畫；川普則談起最近看過的一段太空發射影片，並詢問馬斯克其中一名年幼兒子的情況。馬斯克還與白宮 顧問回憶參與2024年總統大選的往事。

接著，馬斯克帶來一項川普團隊數月來一直希望聽到的消息：他打算在11月期中選舉協助共和黨。知情人士表示，馬斯克已表明計畫投入至少1億美元推動催票行動，協助共和黨維持國會控制權。

知情人士表示，政府高層官員私下急著修復兩人的關係。川普與馬斯克2025年6月公開決裂一天後，副總統范斯與白宮幕僚長威爾斯就悄悄聯絡馬斯克，試圖緩和緊張局勢。三人談得很順利，馬斯克幾天後致電川普，兩人談得也很順利。馬斯克隨後於社群媒體發文，對自己部分言論表達後悔，表示那些話說得太過頭了。

范斯被廣泛視為2028年可能的總統候選人，在修復川普與馬斯克關係方面扮演核心角色，持續與馬斯克及其盟友保持溝通。知情人士指出，馬斯克2025年夏末放棄成立新政黨的計畫，部分原因是希望維持與范斯的關係；一些川普顧問將此視為和解之舉。

華爾街日報先前報導，川普與馬斯克6月爆發爭執後，政府審查SpaceX與聯邦政府的合約，發現其中大多數對國防部與NASA至關重要。此後，SpaceX在美國戰爭機器中的地位更加根深柢固。

知情人士也透露，川普長子小唐納仍與馬斯克保持友好關係。兩人決裂前後，小唐納的創投公司1789 Capital投資了馬斯克的xAI、SpaceX與Neuralink。川普副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂（Katie Miller）曾與馬斯克共事，兩人關係也很密切。

不過，川普同年9月曾告訴一名白宮資深官員，還沒有準備好讓馬斯克重返自己的核心圈子。就在同月，曾努力促成兩人和解的保守派活動人士柯克遇刺。

柯克身邊人士表示，他生前在川普與馬斯克的爭端公開爆發時，持續與馬斯克保持聯繫。川普與馬斯克後來都出席他的追悼會。知情人士表示，川普科技顧問、同時也是馬斯克盟友的薩克斯（David Sacks）向威爾斯建議，試著促成兩人見面。

馬斯克隨後走到川普所在的球場包廂與他短暫交談，離開時川普拍了拍他的手肘。當晚，馬斯克貼出一張兩人在追悼會交談的照片，寫道：「為了查理。」

兩項人事變動也有助緩解緊張關係。一項是曾多次與馬斯克起衝突的川普長期幕僚戈爾（Sergio Gor）被任命為駐印度大使；另一項則是川普重新提名馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任NASA局長。

2025年11月，馬斯克重返白宮，出席川普為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉辦的晚宴。最近幾個月，川普也公開讚揚馬斯克，並在他成為兆元富豪後寄出祝賀信。

川普幕僚透露，川普私下曾說，他和馬斯克永遠不會像以前那麼親近。不過，兩人現在大約每月通話一次，討論人工智慧、中國及全球事件。

白宮表示，川普「建立美國政治史上最偉大的聯盟，其中包括像馬斯克這樣的愛國者，他們堅定致力於維護本屆政府所有歷史性成就」。馬斯克則已表明不會像之前那樣高調，7月接受《經濟學人》採訪時說：「我想，我有點太過涉入政治了。坦白說，我有點做過頭了。」