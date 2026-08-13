民主黨初選 威州進步派洪倫廷意外吞敗 明州、康州仍取勝

威州12日舉行民主黨州長初選，原本民調大幅落後的密爾瓦基郡長克勞利(左)，最後僅以不到百分之一的選票勝過對手洪倫廷。(路透)

民主黨 威斯康辛州州長11日初選 結果出爐，走民主社會主義路線的韓裔候選人洪倫廷(Francesca Hong)以些微差距敗給中間派的密爾瓦基郡(Milwaukee County)郡長克勞利(David Crowley)，克勞利若爭取在11月期中選舉贏過獲川普總統背書的共和黨對手帝芬尼(Tom Tiffany)，將成為威州史上第一位非裔州長。

美聯社分析，進步派近來在民主黨初選連連告捷，包括薩依德(Abdul El-Sayed)上周在密西根州聯邦參議員初選勝出，洪倫廷原本期盼順勢締結成功。但民主黨高層擔心，立場更趨激進、帶著「削減警察預算」等過去政治主張包袱的候選人，在期中選舉時將難以跟共和黨候選人抗衡，危及民主黨奪回參眾兩院多數席次的希望。

進步派要角如佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)都曾幫薩伊德站台，但兩人這次沒有為洪倫廷背書，說明民主黨內，即使如桑德斯等自由派也都不敢冒進。

由於得票率相差不到1%，洪倫廷原本可以要求重新計票，但是差距超過0.25%，洪倫廷競選團隊必須自行支付計票費用。洪倫廷後來宣布敗選。

克勞利7月間一度退出初選，但過了十天之後因為獲得現任民主黨籍威州州長艾佛斯(Tony Evers)背書而重新加入選戰。

在康州，前哈特福市長布羅寧(Luke Bronin)在民主黨初選中擊敗長期擔任聯邦眾議員的拉森(John Larson)。選民支持世代交替，並支持民主黨更迫切對抗川普總統的呼聲。

民主黨進步派11日在民主黨明尼蘇達州聯邦參議員初選獲得最新勝利，立場更為激進的副州長弗拉納根(Peggy Flanagan)擊敗中間派的明州 聯邦眾議員克萊格(Angie Craig)。

弗拉納根競選政見主軸包括抵抗大企業影響力、反抗川普。她在勝選派對上說：「幾個月來我一直告訴大家，這是一場百姓對抗金錢的選舉，結果百姓剛剛贏了。」

弗拉納根在大選將迎戰共和黨候選人、前體育記者塔弗亞(Michele Tafoya)。2006年以來，明州選民不曾在全州選舉選出共和黨候選人擔任公職。

另外大力挺川的企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)在川普背書之下參加共和黨明州州長初選，但得票率落後州眾議會議長德穆斯(Lisa Demuth)大約11%。林德指控計票過程有問題，拒絕承認敗選。

德穆斯將在大選對決民主黨州長候選人、現任明州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)。目前一般認為柯洛布贏面居大。