民主黨初選 威州進步派洪倫廷意外吞敗 明州、康州仍取勝
民主黨威斯康辛州州長11日初選結果出爐，走民主社會主義路線的韓裔候選人洪倫廷(Francesca Hong)以些微差距敗給中間派的密爾瓦基郡(Milwaukee County)郡長克勞利(David Crowley)，克勞利若爭取在11月期中選舉贏過獲川普總統背書的共和黨對手帝芬尼(Tom Tiffany)，將成為威州史上第一位非裔州長。
美聯社分析，進步派近來在民主黨初選連連告捷，包括薩依德(Abdul El-Sayed)上周在密西根州聯邦參議員初選勝出，洪倫廷原本期盼順勢締結成功。但民主黨高層擔心，立場更趨激進、帶著「削減警察預算」等過去政治主張包袱的候選人，在期中選舉時將難以跟共和黨候選人抗衡，危及民主黨奪回參眾兩院多數席次的希望。
進步派要角如佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)都曾幫薩伊德站台，但兩人這次沒有為洪倫廷背書，說明民主黨內，即使如桑德斯等自由派也都不敢冒進。
由於得票率相差不到1%，洪倫廷原本可以要求重新計票，但是差距超過0.25%，洪倫廷競選團隊必須自行支付計票費用。洪倫廷後來宣布敗選。
克勞利7月間一度退出初選，但過了十天之後因為獲得現任民主黨籍威州州長艾佛斯(Tony Evers)背書而重新加入選戰。
在康州，前哈特福市長布羅寧(Luke Bronin)在民主黨初選中擊敗長期擔任聯邦眾議員的拉森(John Larson)。選民支持世代交替，並支持民主黨更迫切對抗川普總統的呼聲。
民主黨進步派11日在民主黨明尼蘇達州聯邦參議員初選獲得最新勝利，立場更為激進的副州長弗拉納根(Peggy Flanagan)擊敗中間派的明州聯邦眾議員克萊格(Angie Craig)。
弗拉納根競選政見主軸包括抵抗大企業影響力、反抗川普。她在勝選派對上說：「幾個月來我一直告訴大家，這是一場百姓對抗金錢的選舉，結果百姓剛剛贏了。」
弗拉納根在大選將迎戰共和黨候選人、前體育記者塔弗亞(Michele Tafoya)。2006年以來，明州選民不曾在全州選舉選出共和黨候選人擔任公職。
另外大力挺川的企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)在川普背書之下參加共和黨明州州長初選，但得票率落後州眾議會議長德穆斯(Lisa Demuth)大約11%。林德指控計票過程有問題，拒絕承認敗選。
德穆斯將在大選對決民主黨州長候選人、現任明州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)。目前一般認為柯洛布贏面居大。
民主黨威州州長初選由密爾瓦基郡郡長克勞利勝出，他以些微差距擊敗走民主社會主義路線的洪倫廷，並有機會在11月對決川普背書的共和黨對手。 因為她原本可望延續進步派在民主黨初選的連勝氣勢，但黨內高層憂心激進立場與削減警察預算等主張在大選不易擴大支持，最終未能形成突破。 康州由前哈特福市長布羅寧擊敗資深眾議員拉森，明州則由副州長弗拉納根擊敗眾議員克萊格，顯示選民傾向世代交替，也更重視對抗川普的立場。
精華 FAQ
民主黨威州州長初選由密爾瓦基郡郡長克勞利勝出，他以些微差距擊敗走民主社會主義路線的洪倫廷，並有機會在11月對決川普背書的共和黨對手。
因為她原本可望延續進步派在民主黨初選的連勝氣勢，但黨內高層憂心激進立場與削減警察預算等主張在大選不易擴大支持，最終未能形成突破。
康州由前哈特福市長布羅寧擊敗資深眾議員拉森，明州則由副州長弗拉納根擊敗眾議員克萊格，顯示選民傾向世代交替，也更重視對抗川普的立場。
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