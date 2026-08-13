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開票比民調低5%…洪倫廷領先變落馬 民主黨主流鬆口氣

記者顏伶如／綜合報導
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民主社會主義者的韓裔候選人洪倫廷連續數月民調領先，最後卻在民主黨威斯康辛州州長初...
民主社會主義者的韓裔候選人洪倫廷連續數月民調領先，最後卻在民主黨威斯康辛州州長初選意外落馬。(美聯社)

身為民主社會主義者的韓裔候選人洪倫廷(Francesca Hong)連續數月民調領先，最後卻在民主黨威斯康辛州州長初選意外落馬，走中間派路線的密爾瓦基郡(Milwaukee County)郡長克勞利(David Crowley)以些微領先勝出。紐約時報12日分析，克勞利贏得初選讓民主黨主流人士鬆一口氣，因為在這個搖擺州較有勝算，洪倫廷的落敗則透露進步主義運動的極限。

民主社會主義陣營今年以來贏得華府特區市長初選，還有紐約、底特率、費城、丹佛選區的聯邦眾議員初選。然而，這股浪潮最終無法延伸到城市核心區以外的其他地區。

原本承諾不介入繼任人選之爭的民主黨籍威州州長艾佛斯(Tony Evers)，初選選前表態支持克勞利，幫忙助選時對選民提出警告說，如果洪倫廷勝出，民主黨11月將敗給共和黨候選人帝芬尼(Tom Tiffany)。

艾佛斯選前最後幾周大力相挺，讓克勞利7月份選舉募款總額超過洪倫廷。

選前民調顯示洪倫廷有明顯且穩定的領先優勢，但開票結果證明，民調出現錯誤。

拉克羅斯威斯康辛大學(University of Wisconsin-La Crosse)政治系副教授切戈斯基(Anthony Chergosky)說，克勞利獲勝是一個「真的令人驚訝的轉折」，這個結果顯示民主黨選民雖然對於洪倫廷的理念普遍表示認同，卻對她能否在大選勝出產生猶豫。

克勞利7月間一度退選，後來又重新加入選戰。截至12日下午1時計票，克勞利得票率39.8%，幾乎是選前民調估值的兩倍，洪倫廷得票率39.3%，比選前民調低了3%到5%。

這項選前民調過於失真，令政治人士覺得詫異。

華盛頓郵報分析指，洪倫廷支持者過於熱情可能是民調失真的原因之一。

選前做過兩次民調的非營利選舉數據追蹤組織「州政導航」(State Navigate)負責人納蒂科姆(Chaz Nuttycombe)說：「某位候選人的支持選民特別想要回答民調。」

馬凱特法學院民調中心(Marquette Law School Poll)主任法蘭克林(Charles Franklin)表示，最後一刻才做決定的選民紛紛投給克勞利。

精華 FAQ

  • 密爾瓦基郡長克勞利以些微領先勝出，截至12日下午1時計票，他的得票率為39.8%，洪倫廷則是39.3%，與選前民調預期差距甚大。

  • 因為克勞利走中間派路線，在搖擺州較被認為有機會贏得11月大選；相較之下，洪倫廷雖受進步派支持，卻讓黨內擔心難敵共和黨候選人。

  • 結果顯示進步主義在城市核心以外的擴張有限，也反映民調可能高估洪倫廷支持度；分析指出，支持者過於熱情與臨時決定投票者倒向克勞利，都是可能原因。

民主黨 民調 威斯康辛州

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