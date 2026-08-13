川普因素、移民議題、進步派擴大…6州初選4大要點

大力挺川的綽號「枕頭哥」的企業家林道11日在爭取明尼蘇達州共和黨州長初選中落敗。(美聯社)

全國公共廣播電台(NPR)報導，六州11日初選 結果顯示出兩黨在11月期中選舉前的內部矛盾。以下為初選結果的四要點：

1. 川普 背書結果憂喜參半。川普背書的候選人在南卡聯邦參議員初選與威州州長選戰中表現出色，顯示即使在第二任期支持度最低點，選民仍在意他的背書，但川普在明州長選戰中的屬意人選則表現不佳。在南卡，獲川普背書的參議員達琳‧葛理漢(Darline Graham)在競爭激烈的多人角逐中，成功挺進聯邦參議員特別初選的決選。

至於搖擺州威斯康辛州，曾在2021年1月投票反對認證2020年總統選舉結果、並否認該次選舉結果的共和黨聯邦眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)，以壓倒性優勢贏得黨內提名。帝芬尼也獲得川普背書與共和黨的團結支持。不過，在明尼蘇達州，川普背書的MyPillow創辦人林德(Mike Lindell)在共和黨州長初選，卻敗給州眾議會議長德穆斯(Lisa Demuth)。林德面臨明尼蘇達州共和黨對其居住資格的質疑以及對前女友施暴的指控。他否認這兩項指控。

2. 移民 議題成為民主黨試金石。明尼蘇達州競爭激烈的民主黨聯邦參議員初選，被視為檢驗民主黨是否有足夠勇氣有效反對川普移民政策與執法行動的試金石。結果副州長弗拉納根(Peggy Flanagan)擊敗聯邦眾議員克雷格(Angie Craig)，基層選民似乎希望黨內領袖反對美國移民海關執法局(ICE)及「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)。這項由國土安全部於2025年12月啟動的大規模移民執法行動，嚴重影響雙子城地區，也成為這場參議員初選的主要決定因素之一。

3. 進步派努力擴大勢力，但方向仍不明確。兩場旨在檢驗進步派候選人實力的重要選舉，結果一勝一負。37歲的民主社會主義者洪倫廷(Francesca Hong)在選前民調中領先密爾瓦基郡長克勞利(David Crowley)，但最後卻敗給克勞利。雖然弗拉納根不稱自己為民主社會主義者，但她獲得進步派參議員桑德斯與華倫(Elizabeth Warren)的背書且勝選。

4. 民主黨內部世代衝突仍持續醞釀。在康乃迪克州，78歲的民主黨聯邦眾議員拉森(John Larson)敗給47歲的前哈特福市長、前海軍情報官布羅寧(Luke Bronin)。他的勝出顯示民主黨選民呼籲黨內世代更替，並願意不再支持長期在位的現任者。