南卡參議員初選 葛里漢胞妹最高票未過半 進入決選

已故南卡州聯邦參議員葛里漢之妹、達琳、葛里漢在南卡11日的共和黨特別初選中，以最高票但未過半數進入8月25日決選。(歐新社)

南卡 羅來納州11日舉行特別初選 ，以填補已故聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的遺缺，其胞妹達琳‧葛理漢(Darline Graham)雖獲川普總統火速背書，但因缺乏政治經驗而面臨質疑。這場選戰吸引多位共和黨人角逐，結果達琳．葛理漢以最高票但未過半數進入8月25日決選，她的決選對手則由聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)和另一名眾議員弗萊(Russell Fry)一決高下。

美聯社報導，11日的初選陣容包括葛理漢過往的政敵、兩名聯邦眾議員以及前州長兼前聯邦眾議員桑福德。葛理漢於7月11日在華盛頓家中逝世，華府與南卡州的悼念儀式尚未完全結束，選戰已開打。葛理漢逝世消息公布次日，其胞妹接受共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)任命，以過渡身分接替兄長職位。她在家人與幕僚的見證下宣誓就職。

一周後，達琳在川普的鼓勵與背書下參選，爭取完整任期。

霍瑞郡(Horry County)選民博恩(Frank Bohn)說，「她雖不是政治人物，但堪稱參院史上最傑出的議員之一的親人。」曾支持葛理漢的超級政治行動委員會(Super PAC)也花費數十萬元支持達琳，文宣並稱她是「川普總統的選擇」及「準備好延續葛理漢的遺志」。

至於有意角逐提名的還有聯邦眾議員諾曼，他是眾院最保守的議員之一，以財政保守派著稱，在全州頗具知名度。另一位參選人則是聯邦眾議員弗萊，在葛理漢逝世後，他一度看似有望獲得川普背書，儘管未獲總統支持，仍宣布參選。

選民米特福德(George Mitford)表示，弗萊的從政資歷比未曾擔任民選公職的達琳‧葛理漢更令他印象深刻，他說，「我認為他的經驗可能比她豐富。」

前南卡羅來納州 聯邦眾議員兼州長桑福德(Mark Sanford，政治仕途因2009年的婚外情而受阻，如今也再次嘗試角逐提名。商人馬克．林奇(Mark Lynch)在上個月的例行共和黨初選，也試圖擊敗葛理漢，在葛理漢逝世後則迅速重啟競選活動。林奇以川普支持者自居，但川普6月在社群媒體上稱他為「瘋子」及「共和黨的災難」。

至於民主黨方面，醫師安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)在6月的黨內初選中直接勝出。但過去數十年來，沒有民主黨人贏得南卡羅來納州的聯邦參議員席位，葛理漢在2020年競選連任時，以10個百分點的差距擊敗民主黨對手哈里森(Jaime Harrison)。