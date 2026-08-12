6州初選 民主黨進步派 搖擺州再壯大？

民主社會主義的韓裔洪倫廷11日在威州民主黨州長初選中，民調領先，如果洪倫廷能夠獲得初選提名，進步派聲勢在民主黨中將扶搖直上。(美聯社)

全國六個州11日舉行初選 ；其中，威斯康辛州州長初選及明尼蘇達州聯邦參議員初選，尤其凸顯民主黨 內部進步派與溫和派的對立分歧。

美聯社報導，民主黨進步派的勝利過去大多出現在紐約市和丹佛等都會區，但上周進步派候選人薩依德(Abdul El-Sayed)贏得搖擺州 密西根州聯邦參議員黨內提名後，進步派勢力能否在搖擺州如威州和明州初選中持續壯大，深受關注。

在威州，韓裔前州眾議員、進步派洪倫廷(Francesca Hong)是威州州長民主黨初選候選人的領頭羊，民調穩定領先對手、密爾瓦基郡郡長克勞利(David Crowley)。

此外，洪倫也因選票上有多位其他較為傳統的候選人而受益，這些候選人將分散她的反對票。其中包括前副州長巴恩斯(Mandela Barnes)，他已於上月底宣布退出競選。

洪倫廷自稱民主社會主義者(DSA)，發表過一些爭議性言論，包括在2020年公開支持削減警察經費，還要取消感恩節，但現在她已否認此立場。

川普總統在2024年大選時拿下威州，威州議會長期由共和黨掌控，但民主黨人對於扭轉局面充滿信心。11月期中選舉民主黨能否贏得威州州長寶座，對於民主黨2028年總統大選及以後的選舉，至關重要。

明尼蘇達州副州長弗拉納根(Peggy Flanagan )正在競選聯邦參議員席位，對手是溫和派民主黨聯邦眾議員克雷格(Angie Craig)。民主黨在川普執政期間穩固贏得明州選舉，但優勢正在縮小。弗拉納根抨擊克雷格立場太溫和，尤其是在移民問題上，對川普過於遷就。

無論誰贏得民主黨－農民－勞工黨(Democratic-Farmer-Labor Party)的初選(這是明尼蘇達州民主黨的正式名稱)，都將成為11月期中選舉的領先者。明尼蘇達州選民自2006年以來，就沒有選出過共和黨籍的全州公職人員。

儘管如此，共和黨仍希望涉及大規模詐領公共福利資金的詐欺醜聞能為他們在各級選舉中打開突破口。

在民主黨占絕對優勢的康乃狄克州，現任州長、72歲的拉蒙特(Ned Lamont)，面臨41歲的進步派州眾議員艾略特(Josh Elliott)的挑戰。艾略特指責拉蒙特對抗川普力道不足。2018年當選州長的拉蒙特原本無視艾略特，隨著選情日趨膠著，開始打廣告攻擊挑戰者。